La primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, llamó la atención de los usuarios de redes sociales luego de publicar una imagen en sus historias de Instagram. La fotografía mostró un momento de carácter personal junto a su esposo, el presdidente, Abelardo De La Espriella, y rápidamente despertó comentarios entre quienes siguen de cerca sus publicaciones.

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La esposa del mandatario suele compartir a través de sus plataformas digitales diferentes aspectos de su vida cotidiana y laboral. En esta ocasión, decidió publicar una postal que permitió a sus seguidores conocer un instante más íntimo de la pareja, alejándose por un momento de los contenidos relacionados con sus actividades públicas.

La publicación apareció en medio de la atención que habitualmente generan las apariciones de la primera dama en redes sociales. A través de sus historias, la primera dama celebró ‘Amor y amistad’, dedicándole un sentido mensaje a su compañero sentimental.

La imagen compartida hacía parte de un carrete de fotos que subió la mujer, enmarcando lo que ha sido su matrimonio con el mandatario. Sus declaraciones estaban llenas de amor, manifestándole lo feliz que ha sido a su lado por todos estos años.

De acuerdo con lo que se detalló, Ana Lucía Pineda manifestó que Abelardo era su amor y amistad, sintiendo muchas cosas en su corazón. Allí recalcó que todo lo guardaba en su interior, esperando seguir caminando junto a él por mucho tiempo más.

“Tú, mi amor y mi amistad! ❤️Te amo mi amor lindo, que nuestro amor permanezca siempre en todo momento, en cada sonrisa, en cada gesto, y en seguir caminando juntos de la mano", se lee en el pie de foto, donde sumó más de 74.000 likes.

De hecho, las postales mostraron su trabajo en el gobierno actual, los viajes que han realizado, sus apariciones en público, su trabajo en campaña y los instantes románticos que han pasado.