Murió querido actor de ‘Pa’ quererte’ y ‘Enfermeras’; lo despidieron con sentido mensaje: “Te recordaremos”

El mundo de la televisión colombiana recibió con tristeza la noticia del fallecimiento del actor José Oriol Hernández, quien durante su trayectoria participó en diferentes producciones para la pantalla nacional y proyectos audiovisuales.

Futbolista colombiano, de luto por dolorosa pérdida; su pareja despidió a su bebé recién nacida: “Le pedí mucho a Dios”

La información fue confirmada por Siloé Casting, agencia que publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales y resaltó el talento y compromiso que caracterizaron al intérprete.

“Te recordaremos siempre por tu talento y tu enorme dedicación a tu trabajo. Q. E. P. D. José Oriol Hernández”, escribió la agencia en su cuenta oficial de Instagram.

Tras conocerse la noticia, compañeros y personas cercanas al actor reaccionaron en redes sociales para lamentar su partida. Varias de las publicaciones destacaron su profesionalismo y recordaron los espacios que compartieron con él durante diferentes proyectos. Hasta el momento, no se han informado públicamente las causas de su muerte ni las circunstancias en las que ocurrió.

José Oriol Hernández tuvo participación en Pa’ quererte, producción de RCN estrenada en 2020 y protagonizada por Sebastián Martínez, Juliette Pardau y Hanny Vizcaíno. El actor también hizo parte de la segunda temporada de Enfermeras, emitida en 2021, otra de las producciones que marcaron la televisión colombiana durante esos años.

Su recorrido incluyó además Romina Poderosa, serie de Caracol Televisión protagonizada por Juanita Molina, David Palacio y Zharick León. Hernández también llevó su trabajo más allá de la televisión y participó en producciones cinematográficas de corta duración.

En 2022 apareció en el cortometraje colombiano Al que no quiere caldo se le dan dos tazas, dirigido por Alejandro Victoria, donde interpretó a Álvaro en su etapa adulta. Dos años después participó en Christmas with the Dávilas, proyecto realizado entre Colombia y Estados Unidos en el que interpretó a Leonardo.

Con su fallecimiento, el sector audiovisual colombiano despide a un actor cuya trayectoria estuvo ligada a diferentes historias de la televisión y el cine nacional.

Muchas personas lo despidieron, asegurando que hace poco compartieron con él en rodajes y espacios, por lo que la noticia los dejaba sin palabras.