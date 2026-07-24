El hijo de Santiago Alarcón y Chichila Navia despierta rumores de noviazgo con la actriz Hanny Vizcaíno

Publicaciones recientes en redes sociales han puesto el foco sobre la joven actriz Hanny Vizcaíno y Matías Alarcón, hijo de los reconocidos actores Santiago Alarcón y Cecilia ‘Chichila’ Navia. Las imágenes, en las que se les ve compartiendo en una atmósfera afectuosa, han despertado múltiples especulaciones entre los seguidores de ambas familias sobre un posible romance juvenil.

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En días recientes, diversas cuentas de seguimiento de entretenimiento y usuarios en plataformas digitales notaron una serie de fotografías difundidas por Matías Alarcón. En el contenido compartido, el joven deportista aparece junto a Hanny Vizcaíno, conocida por dar vida al personaje de Isabel en la exitosa producción del Canal RCN Pa’ quererte y su posterior secuela Para seguirte queriendo.

Las imágenes, acompañadas de gestos cariñosos y música de fondo del cantautor colombiano Manuel Medrano, muestran a la pareja abrazada de manera cercana. Asimismo, en plataformas visuales como VSCO, se han identificado postales donde la joven actriz comparte momentos junto al futbolista en formación.

Aunque varios portales de entretenimiento han interpretado estas publicaciones como la confirmación explícita del inicio de un noviazgo, hasta la fecha ninguno de los dos implicados —ni sus representantes o padres— ha emitido un comunicado oficial para confirmar su vínculo.

Hanny Vizcaíno inició en la televisión colombiana en 2020 con apenas ocho años de edad, compartiendo rol protagónico junto a Sebastián Martínez en Pa’ quererte. Su interpretación cautivó a los televidentes al encarnar a ‘Isa’, una niña que transformó la vida de un empresario tras enterarse de su paternidad.

A sus 15 años, la actriz ha tenido que asumir el reto de madurar a la par con su personaje para la continuación de la historia titulada Para seguirte queriendo. Según explicó la propia Hanny en una entrevista concedida a La FM, regresar al papel de Isabel implicó un proceso creativo exigente, pues la producción no buscaba replicar a la niña de la primera temporada, sino construir la identidad de una adolescente.

“Fue raro, la verdad, porque yo juraba que el personaje lo tenía súper asumido. Sin embargo, en los ensayos los directores me señalaron que tocaba volver a armarlo porque ya no veían a Isa, sino a Hanny. Tuve que adaptar la forma de hablar y la expresión corporal para proyectar a una joven de 15 años con nuevos intereses y relaciones”, afirmó la actriz durante la conversación radial.

Vizcaíno combina sus extensas jornadas de grabación con un esquema de educación virtual, lo que le permite alternar el colegio con clases de actuación, técnica vocal e idiomas, bajo los estrictos protocolos de protección infantil que exige la normativa audiovisual colombiana para menores de edad.

Por su parte, Matías Alarcón Navia ha optado por un camino distante de los reflectores de la actuación que consagró a sus padres, Santiago Alarcón y Chichila Navia.

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El joven, de 14 años, ha enfocado sus esfuerzos en el deporte de alto rendimiento. De acuerdo con declaraciones entregadas por ‘Chichila’ Navia al programa de entretenimiento La Red, Matías ha demostrado una alta disciplina atlética con el objetivo de convertirse en futbolista profesional. Esta dedicación le permitió sumarse a las divisiones menores del club La Equidad, equipo de la primera división del fútbol profesional colombiano en Bogotá.

Navia ha destacado en diversas oportunidades el compromiso de su primogénito, señalando que el joven prefiere dedicar sus fines de semana al entrenamiento y al cuidado físico antes que a las salidas rutinarias de la adolescencia. Por su parte, la pareja de actores, una de las más estables de la farándula nacional tras casarse en 2005, suele compartir en sus redes el orgullo por los avances deportivos de su hijo.