Diana Ángel reaccionó a confesión de Santiago Alarcón sobre por quién votará; habló de elecciones 2026: “Estamos a nada”

Santiago Alarcón se consolidó como uno de los actores más reconocidos y apreciados de la televisión colombiana gracias a su participación en exitosas producciones como El man es Germán, Garzón vive, Las detectivas y el Víctor, Aquí no hay quien viva y Las Vega’s, entre otras.

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En los últimos años, el artista antioqueño también ha fortalecido su presencia en redes sociales y plataformas digitales, espacios en los que ha protagonizado debates y generado múltiples reacciones por sus opiniones sobre temas políticos y sociales. En repetidas ocasiones, el actor ha expresado públicamente su respaldo a Gustavo Petro durante las anteriores elecciones presidenciales.

Ahora, de cara a los comicios programados para el próximo 31 de mayo, Santiago Alarcón volvió a referirse al panorama político del país y sorprendió a sus seguidores al revelar abiertamente cuál será el candidato por el que votará.

El pronunciamiento se dio a través de un breve mensaje publicado en su cuenta de X, donde el actor compartió su postura sin filtros y dejó clara su inclinación frente a las próximas elecciones presidenciales.

“Obvio que mi voto es por Iván Cepeda y Aida Quilcue. Finjan sorpresa”, escribió el actor colombiano.

Ante estas palabras, una de las que reaccionó fue Diana Ángel, que se ha mostrado a favor del Pacto Histórico e Iván Cepeda de cara a las elecciones 2026. La famosa no dudó en expresarle su opinión, dejando en claro lo feliz que se sentía de leer aquello.

La actriz mencionó que esperaba que todo se diera en primera vuelta presidencial, exaltando que su colega se inclinara a ese lado político.

“¡Te amooooo!… ¡Hasta el infinito y más allá!… ¡En primera vuelta, Santi!”, escribió.

De igual manera, en otro post, Ángel mencionó que estaba segura de que todo se podía dar como se esperaba, pero no había que confiarse y salir a votar como correspondía.

“Estamos a nada de ganar la primera vuelta. ¡Salgamos a votar masivamente! No nos quedemos en la casa, no nos confiemos. Tenemos que ser 13 millones. ¡Vamos, que sí se puede!”, agregó.