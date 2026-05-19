Diego Trujillo se arrepintió y confesó por quién votará en elecciones 2026: “Ni de peligro”

Con más de 30 años de carrera en televisión, cine y teatro, Diego Trujillo se consolidó como uno de los actores más reconocidos y respetados del entretenimiento colombiano. Su trayectoria incluye producciones exitosas como Los Reyes, Perro amor, Metástasis, Amas de casa desesperadas, La costeña y el cachaco y Dónde carajos está Umaña, títulos que marcaron distintas generaciones de televidentes.

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A lo largo de su recorrido artístico, el actor logró destacarse por su versatilidad, carisma y capacidad para interpretar personajes completamente distintos, cualidades que le permitieron ganarse el reconocimiento del público y de la industria.

Además de su faceta actoral, Diego Trujillo también ha llamado la atención por expresar abiertamente sus opiniones frente a temas de actualidad nacional. Fiel a su estilo directo, el artista suele compartir reflexiones y posturas políticas sin temor a las críticas o reacciones que estas puedan generar.

Recientemente, el artista dialogó en Tener la razón no es suficiente, de Teleantioquia, conversando sobre su trayectoria, el impacto político en la industria y su inclinación en la próxima jornada electoral.

De hecho, Trujillo fue claro en lo que pasaba por su cabeza, indicando que había cambiado el panorama y su voto ya no sería como lo tenía planeado. El famoso fue claro en que no apoyaría a Iván Cepeda, ya que consideraba peligrosa esta decisión.

La celebridad afirmó que se arrepentía de votar por Gustavo Petro, tomándolo como una equivocación que podía cometer cualquiera.

Ante esto, el actor puntualizó que su voto sería por Paloma Valencia, porque consideraba que era la candidata que podía darle pelea a Iván Cepeda de cara a una segunda vuelta presidencial.

“No voy a votar ni de peligro por Cepeda. Voy a votar por Paloma; yo sé que Fajardo se va a sentir muy triste, porque yo iba a votar por él. Hice un video apoyando a Fajardo, pero han pasado los días y Fajardo va para abajo… Yo creo que se necesita de manera contundente evitar que Cepeda sea el próximo presidente”, dijo.

Es válido recordar que, de cara a las elecciones presidenciales de 2026, el actor había publicado este clip en el que habló sobre el candidato que respaldaría. En el contenido, el artista —quien recientemente compartió escenario con Paola Turbay— aseguró que apoyaría a Sergio Fajardo, argumentando que consideraba que reunía características importantes para el futuro del país.