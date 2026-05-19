“Sin derechos no hay paraíso”: la dura advertencia del ministro del Trabajo a la productora de la famosa serie

El Ministerio del Trabajo de Colombia anunció la apertura de una investigación formal para determinar si se cumplieron las normas de seguridad y salud en el trabajo durante las grabaciones de la serie ‘Sin senos sí hay paraíso 4’. La medida se toma tras los hechos del pasado 18 de abril en el centro de Bogotá, donde un ataque con arma blanca dejó un saldo de dos trabajadores del equipo técnico fallecidos y un herido. El ministro advirtió sobre posibles sanciones a las empresas responsables si se comprueban fallas en la protección de sus empleados y también evaluará de cerca las modalidades de contratación y tercerización en la industria audiovisual del país.

Diva Jessurum denuncia que su exesposo la habría robado: “Cobró cheques a mi nombre y se quedó callado”

El incidente ocurrió en el sector de Los Laches, ubicado en la localidad de Santa Fe, durante las grabaciones de la cuarta temporada de la mencionada producción. De acuerdo con los reportes judiciales recopilados por las autoridades, un hombre de 24 años, identificado como Josué Cubillos García, se aproximó al set de grabación en un espacio público y agredió al personal con un arma blanca.

En el suceso perdieron la vida Henry Alberto Benavides Cárdenas, quien se desempeñaba como conductor, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, asistente del equipo logístico. Ambos fallecieron debido a las heridas recibidas al intentar contener al agresor. El atacante también resultó muerto tras ser reducido por miembros de la producción en medio del altercado. Las autoridades confirmaron que el agresor registraba antecedentes de problemas de salud mental, bajo diagnósticos de psicosis y esquizofrenia.

En una entrevista concedida al programa mexicano Ventaneando de la cadena TV Azteca, el ministro del Trabajo de Colombia, Antonio Sanguino, manifestó su preocupación por las condiciones en las que operaba el personal en la locación.

“Lo que evidencia este hecho es que las personas que estaban trabajando en ese rodaje lo estaban haciendo en condiciones de desprotección”, señaló el funcionario.

Durante su intervención, el ministro Sanguino fue muy enfático en que se investigará a fondo la responsabilidad de la productora: “Bueno, a esa productora hay que decirle que sin derechos no hay paraíso” afirmó.

El jefe de la cartera ministerial detalló las líneas de acción que guiarán la investigación oficial. El procedimiento se centrará en tres ejes fundamentales: en primer lugar, si se cumplieron o no las normas de seguridad y salud en el trabajo; en segundo lugar, si se violaron o no las normas en general que rigen el mundo del trabajo en Colombia; y tercero, si esos trabajadores estaban debidamente protegidos como lo exige la ley de la República.

El ministro enfatizó que las consecuencias jurídicas, en caso de hallarse irregularidades, “van desde el cierre de las empresas hasta la imposición de multas”. Asimismo, el ministro sugirió que este caso podría acelerar la revisión de un proyecto de decreto destinado a regular y limitar la tercerización de servicios en la industria audiovisual del país.

Tragedia en Survivor: participante de 21 años sufre amputación parcial de una pierna

Asimismo, el funcionario endureció el tono de su intervención al declarar ante la opinión pública internacional que el mensaje es claro: “Colombia no es una república bananera ni los trabajadores colombianos son esclavos”.

Por otro lado Carmen Villalobos la protagonista de la serie rompió el silencio sobre cómo fue retomar las grabaciones de la producción y habló del impacto emocional que dejó el ataque dentro del equipo. La actriz aseguró que continuar con el rodaje implicó enfrentar un duelo mientras intentaban volver a la rutina laboral, una experiencia que describió como difícil y marcada por el apoyo entre compañeros.