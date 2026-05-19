Mundial 2026 | El emotivo video de Escocia anunciando a sus convocados: “Después de 28 años, el fútbol volverá a escuchar nuestra voz”

El defensa del Liverpool Andy Robertson, el capitán del Aston Villa John McGinn y el mediapunta del Nápoles Scott McTominay son las principales figuras de la lista de 26 jugadores convocados este martes por el seleccionador Steve Clarke.

Escocia intentará superar la fase de grupos por primera vez en su historia y, para ello, Clarke ha llamado al lateral Andy Robertson, de 32 años, que se dispone a dejar el Liverpool tras nueve temporadas en Anfield, donde conquistó, entre otros títulos, dos Premier League y una Liga de Campeones.

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El centrocampista John McGinn, de 31 años, desempeñó por su parte un papel clave en el excelente recorrido del Aston Villa esta temporada, que permitió al club de Birmingham alcanzar la final de la Europa League y clasificarse para la Liga de Campeones de la próxima campaña, tras una victoria por 4-2 contra el Liverpool.

Y Scott McTominay, destacado con el Nápoles esta temporada, intentará surtir de balones al delantero centro Ross Stewart, que esta campaña jugó en el Southampton, en la segunda división inglesa, donde marcó 11 goles en 33 partidos.

El portero del Hearts Craig Gordon es el veterano del grupo convocado, aunque, a sus 43 años, tiene pocas posibilidades de jugar.

En el grupo C, Escocia se enfrentará a Haití (14 de junio), Marruecos (19 de junio) y Brasil (24 de junio).

Antes, los jugadores de Clarke disputarán sendos partidos de preparación contra Curazao el 30 de mayo y Bolivia el 6 de junio.

“Nuestra Escocia. Eres un país fácil de amar…Después de 28 años, el fútbol volverá a escuchar nuestra voz", se escucha en el emotivo video que Escocia publicó para anunciar a sus convocados.

Este es el video:

El Mundial United 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio y tendrá como sede a Estados Unidos, Canadá y México.

Lista de Escocia para el Mundial (26):

Porteros (3): Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest/ENG), Liam Kelly (Rangers)

Defensas (10): Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifaq/KSA), Aaron Hickey (Brentford/ENG), Dom Hyam (Wrexham/ENG), Scott McKenna (Dinamo Zagreb/CRO), Nathan Patterson (Everton/ENG), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool/ENG), John Souttar (Rangers), Kieran Tierney (Celtic)

Centrocampistas (8): Ryan Christie (Bournemouth/ENG), Findlay Curtis (Kilmarnock, cedido por el Rangers), Lewis Ferguson (Bologne/ITA), Ben Gannon-Doak (Bournemouth/ENG), Billy Gilmour (Naples/ITA), John McGinn (Aston Villa/ENG), Kenny McLean (Norwich/ENG), Scott McTominay (Nápoles/ITA)

Delanteros (5): Che Adams (Torino/ITA), Lyndon Dykes (Charlton/ENG), George Hirst (Ipswich/ENG), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton/ENG)

Con información de AFP