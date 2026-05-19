A falta del anuncio oficial, la prensa inglesa confirma que Pep Guardiola no continuará como director técnico del Manchester City para la próxima temporada.

Luego de conquistar la final de la FA Cup contra Chelsea, se conoció que el estratega español habría anunciado su deseo de salir y ponerle fin a una década completa en el banquillo ciudadano.

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El Daily Mail encendió la mecha el lunes por la noche al anunciar la noticia que todo el pueblo citizen temía, y esta se propagó como la pólvora en la prensa británica y mundial.

Quien convirtió al equipo de la camiseta celeste en un monstruo todopoderoso, ayudado en su revolución por futbolistas emblemáticos y un acaudalado propietario emiratí, se dispone a abandonar el barco al final de la temporada, tras el último partido de la Premier League programado para el domingo.

Pep Guardiola celebrando la FA Cup junto a Rayan Cherki. Foto: AP Photo/Richard Pelham

Enzo Maresca, el máximo favorito

¿Hay vida después de Pep Guardiola? Eso es lo que quieren averiguar los dueños del Manchester City. La lista de candidatos es muy amplia; sin embargo, hay un máximo favorito que hace poco triunfó en el banquillo del Chelsea.

De acuerdo a la información de Fabrizio Romano, el italiano Enzo Maresca es el nombre elegido para reemplazar a Guardiola y liderar el proyecto a partir de la próxima temporada.

A su favor está el título del Mundial de Clubes conseguido hace un año , antes que la dirigencia del Chelsea decidiera sacarlo del camino.

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Maresca ya sabe lo que significa dirigir a un gigante de la Premier League y, con la chequera del Manchester City, promete alcanzar el siguiente nivel en su carrera deportiva.

Las negociaciones están en marcha de manera silenciosa, teniendo en cuenta que Guardiola se está jugando el título del fútbol inglés en un mano a mano con el Arsenal. Este martes se enfrentan al Bournemouth en condición de visitante, un partido que podría alargar la batalla hasta la última fecha.

Preguntado al respecto de su salida, Guardiola ha repetido con insistencia que le quedaba un año de contrato, pero sin la contundencia para poner fin a las especulaciones.

La vitrina de trofeos del City se ha llenado con veinte títulos en los diez años de Guardiola en el banquillo, seis de ellos en el campeonato más exigente del mundo, sin olvidar la Liga de Campeones de 2023, la primera en la historia del club del noroeste de Inglaterra.

En la Premier League, ha escrito la historia con varios récords, como los 100 puntos logrados para su primer título en 2018 y los cuatro campeonatos consecutivos de 2021 a 2024, algo inédito.

*Con información de la AFP.