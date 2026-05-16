Pep Guardiola fue estricto: contó lo que le prohibió a sus jugadores tras quedar campeones

De la mano de Pep Guardiola, Manchester City quedó campeón de la Copa de Inglaterra tras vencer este sábado al Chelsea. De esta forma, el entrenador español sigue aumentando su leyenda en el fútbol británico.

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Después de la victoria, el estratega habló y, entre otras cosas, sorprendió pal contar lo que le prohibió hacer a sus jugadores tras el título. Según comentó, no autorizó que puedan tomar cerveza.

“Ni siquiera una”, dijo Pep y hasta explicó que la idea es que no haya ninguna celebración al respecto, pues quedan partidos de liga por disputar, ante el Bournemouth el martes y el Aston Villa el próximo fin de semana.

Al entrenador del City se le preguntó si se permitiría a sus jugadores festejar su triunfo en Wembley. “No, a casa. (...) El próximo lunes, después del partido contra el Aston Villa, vamos a celebrarlo con el equipo femenino”, expresó

Pep Guardiola celebrando la FA Cup 2026 con Manchester City. Foto: The FA via Getty Images

La sección femenina del Manchester City se proclamó campeona de Inglaterra en 2026, por segunda vez en su historia, diez años después de su primer título.

Los equipos femenino, masculino y de Promesas desfilarán el 25 de mayo en un autobús de dos pisos desde el centro de la ciudad hasta el Etihad Stadium, confirmó el club en su sitio web.

“Este trofeo es realmente, realmente increíble, muy especial por la tradición”, dijo Guardiola.

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Con esta conquista, el español llegó a su vigésimo trofeo desde que firmó para estar en el banquillo del City, en 2016.

Ahora, los de Guardiola buscarán estar enfocados en la Premier League, donde todavía tienen chances de quedar campeones, aunque no dependen de sí mismos para lograrlo.

El entrenador español celebrando el título. Foto: Getty Images

Para quedar en el primer puesto, el City necesita ganar los dos juegos y que Arsenal pierda puntos, ya que actualmente le lleva dos de ventaja. Además, también puede ser muy importante la diferencia de gol de cara a la definición por el campeonato.