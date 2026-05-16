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El golazo con el que Manchester City quedó campeón de la FA Cup: fracaso del Chelsea

Otro título más para Pep Guardiola y sus dirigidos del Manchester City.

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Redacción Deportes
16 de mayo de 2026 a las 11:00 a. m.
Manchester City vs. Chelsea por la final de la FA Cup 2026.
Manchester City vs. Chelsea por la final de la FA Cup 2026. Foto: Getty Images

Manchester City es el nuevo campeón de la FA Cup. Este sábado, 16 de mayo de 2026, los ciudadanos vencieron por 1-0 al Chelsea, en el mítico estadio de Wembley y con un golazo de Antoine Semenyo sobre los 71′.

Semenyo metió de taco el balón y desató el delirio de todos los asistentes. Fue un partido con muchas emociones, pero solo ese tanto valió para que los dirigidos por Pep Guardiola levanten un trofeo más en su historia.

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