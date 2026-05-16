Confirmada la primera salida en Millonarios: delantero se despidió dejando mensaje a los hinchas

Jorge Cabezas Hurtado se va de Millonarios. El delantero de 22 años finaliza su préstamo con el cuadro embajador en el próximo mes de junio, y debería volver al equipo dueño de sus derechos: el Watford inglés.

Mackalister Silva definió su futuro: Millonarios supo la decisión del capitán para 2026-II

El propio Cabezas Hurtado lo reveló al final del partido contra Patriotas, por fase de grupos de Copa BetPlay, el pasado 15 de mayo. Los embajadores se impusieron por 3-2 en un complejo partido ante el cuadro boyacense en Tunja.

Jorge Cabezas Hurtado no seguirá en Millonarios

“La verdad, a mi no me gustaría salir del equipo de esa manera pero qué más se puede hacer. Me gustaría que los goles hubieran sido antes, pero le doy gracias a Dios que pude aportarle un poquito al equipo”, afirmó Cabezas Hurtado en zona mixta.

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Jorge Cabezas Hurtado confirma su salida de Millonarios al finalizar el semestre:



🎙️ "Si, la verdad a mi no me hubiese gustado salir del equipo de esta manera, pero que más se puede hacer"#MillonariosSiempreContigo pic.twitter.com/dvtdOXGlR3 — Azul Total (@Azul_Total) May 16, 2026

De los tres goles de Millonarios ante Patriotas, dos fueron por obra de Jorge Cabezas Hurtado. El joven delantero no tuvo el rendimiento esperado con el cuadro embajador, por lo que, en algunos tramos, fue criticado desde varios sectores de la hinchada.

Sigue siendo un atacante joven, que duró un año en Millonarios, y ahora su futuro es incierto. No se sabe si tendrá lugar en Watford o dicho club acabará cediéndolo a otro equipo.

¿Beckham Castro también se va?

Los rumores rodean a Millonarios. Si bien la salida de Cabezas Hurtado es un hecho, la prensa deportiva en Colombia viene filtrando otras posibles despedidas en el elenco embajador, de cara al segundo semestre.

Una de ellas sería la de Beckham David Castro. El atacante de 22 años tiene contrato con Millonarios hasta diciembre de 2026, según Transfermarkt, y su futuro estaría lejos de la capital de la República.

Quien entregó la información fue el periodista Guillermo Arango por medio de su cuenta de X: “El delantero Beckham David Castro (22) podría dar el salto al fútbol europeo en las próximas horas. En Millonarios hay optimismo por una posible venta definitiva en una negociación muy favorable para el club”.

🕰️ 🍫 El delantero Beckham David Castro (22) podría dar el salto al fútbol europeo en las próximas horas.



En @MillosFCoficial hay optimismo por una posible venta definitiva en una negociación muy favorable para el club. 💰🔵⚪ pic.twitter.com/6a9imOUYa8 — Guillermo Arango (@guilloarango) May 15, 2026

Además, otros rumores de la prensa deportiva en Colombia detallan que Millonarios estaría buscando un arquero como prioridad. La continuidad de Guillermo de Amores en el club albiazul es incierta.

Pinta un segundo semestre de 2026 con cambios en Millonarios. Todo apunta a que Fabián Bustos seguirá en la dirección técnica para el cierre de año, y aunque quedó eliminado de la Liga BetPlay, aún tiene chances de clasificar en Copa Sudamericana y Copa BetPlay.