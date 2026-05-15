Los tres clubes colombianos que quieren a Harold Santiago Mosquera: salió la lista de ofertas

La travesía de Harold Santiago Mosquera en Cerro Porteño no salió como esperaba. El colombiano es habitual suplente tras la salida de Jorge Bava y ha recibido fuertes críticas por su estado físico.

Primera venta de Millonarios: divulgan salida para el 2026-II que está a punto de darse

En busca de opciones para el segundo semestre, Mosquera ha recibido el llamado de tres clubes colombianos que están interesados en repatriarlo.

Millonarios, América de Cali y Atlético Bucaramanga habrían levantado la mano para preguntar las condiciones de su fichaje, teniendo en cuenta que el contrato de Harold Santiago va hasta diciembre de 2027.

La idea es que se sienten a hablar con la dirigencia de Cerro Porteño y paguen un monto considerable como indemnización. El entorno del futbolista está haciendo todo lo posible para sacarlo y relanzar su carrera en el fútbol profesional colombiano.

Santa Fe, fuera de contienda

Harold Santiago Mosquera fue una pieza fundamental para la décima estrella de Independiente Santa Fe y salió al exterior en busca de mejores condiciones salariales.

La idea era seguir trabajando bajo las órdenes de Jorge Bava en Paraguay, sin embargo, el estratega uruguayo se fue en plena temporada y dejó a Mosquera con las manos cruzadas.

Santa Fe pierde a Pablo Repetto: le cayó sanción tras la goleada ante América de Cali

Este semestre ha disputado solo siete partidos con Cerro Porteño para un total de 272 minutos sobre el campo de juego. Mosquera no ha marcado goles y tampoco dio asistencias, un balance negativo al considerar la inversión hecha por el Ciclón.

A pesar de su presente, la hinchada de Santa Fe guarda un buen recuerdo del vallecaucano y pide que regrese. Sin embargo, la dirigencia todavía no ha decidido entrar en contienda para traerlo de vuelta a la capital.

Harold Santiago Mosquera, baja sensible de Santa Fe para el este año. Foto: Cristian Bayona

La lista de ofertas

Antes de irse a Cerro Porteño estuvo sonando con fuerza para reforzar al América de Cali, equipo que coincidencialmente quedó eliminado el fin de semana a manos de Independiente Santa Fe en los cuartos de final de la Liga BetPlay.

América sabe que Harold Santiago Mosquera les faltó a la palabra en enero de este año, pero también recibieron una compensación económica por ese cambio de rumbo. Aún después de lo sucedido, el conjunto escarlata ha sido mencionado entre la lista de interesados en los servicios del jugador de 31 años.

Millonarios, que ya lo tuvo en sus filas entre 2016 y 2018, considera a Harold Mosquera como una opción atractiva para reforzar las bandas.

Por último está el Atlético Bucaramanga, que quiere volver a ser protagonista en el fútbol colombiano y busca fichajes de experiencia para sumar al proyecto que quedaría en manos de Pablo Peirano.