Revelan supuesta pelea entre hinchas y jugadores de América de Cali: video sería la prueba

Un presunto nuevo acto de violencia sacude al Fútbol Profesional Colombiano. Este jueves, 14 de mayo, la prensa deportiva cercana al América de Cali reveló que habría ocurrido una supuesta pelea entre hinchas de la mecha y jugadores de la institución en la sede deportiva de Cascajal.

Leonel Cerrudo, periodista que cubre la actualidad de América, escribió: “Barón Rojo Sur se hizo presente esta mañana en Cascajal y confrontó con los jugadores tras la eliminación en el FPC. El clima estuvo caldeado y subido de tono. Los hinchas de América no aguantan un fracaso más”.

Y, además, informó: “Tras lo sucedido esta mañana en Cascajal, me informan que los jugadores de América Dylan Borrero y Jhon Murillo presentan contusiones”.

🔴 BARÓN ROJO SUR se hizo presente esta mañana en CASCAJAL Y CONFRONTÓ con los jugadores tras la eliminación en el FPC. El clima estuvo caldeado y subido de tono. Los hinchas de #América no aguantan un fracaso más.



📷 La foto es de enero 2026. pic.twitter.com/IhSbLrMp0l — Leonel Cerrudo 🎙️ (@leonelcerrudo) May 14, 2026

🔴 Tras lo sucedido esta mañana en Cascajal, me informan que los jugadores de #América Dylan Borrero y Jhon Murillo presentan contusiones. pic.twitter.com/OKlI2ds0vQ — Leonel Cerrudo 🎙️ (@leonelcerrudo) May 14, 2026

Circula en redes sociales lo que sería la pelea de hinchas y jugadores del América de Cali en Cascajal, sede deportiva del club.



América fue eliminado por Santa Fe de las finales del FPC. pic.twitter.com/1HfD97Q0ob — Futbol Mundial (@MundoFutbol1) May 14, 2026

Durísimo parte médico de América de Cali sobre Marlon Torres

Hasta el momento, no existe un comunicado oficial por parte de América de Cali. Sin embargo, hay un rechazo generalizado entre varios sectores de la prensa vallecaucana, que rechazan lo sucedido y lo dan como un hecho.

Son días difíciles en América de Cali. La eliminación ante Santa Fe, por goleada y en los cuartos de final de la Liga BetPlay, hizo que las críticas aumentaran. No obstante, este presunto acto de violencia se suma a una crisis que vive el FPC en cuanto a comportamientos peligrosos en el entorno del balompié nacional.

Hace tan solo un par de días, los hinchas del Deportivo Independiente Medellín impidieron el desarrollo del partido de Copa Libertadores ante Flamengo. El inconformismo quedó demostrado en la tribuna, y las consecuencias dentro y fuera del estadio Atanasio Girardot acabaron siendo noticia nacional.

En cuanto a lo que ocurrió presuntamente en América, se espera un pronunciamiento oficial al respecto por parte del club. Con el pasar de las horas habría comunicación que aclare los hechos, mismos que continúan siendo tendencia entre la prensa y los aficionados en todo el país.