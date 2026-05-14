Reconocida empresa automotriz registró pérdidas anuales por primera vez en su historia por estrategia de vehículos eléctricos

Honda registró el jueves una pérdida de 423.900 millones de yenes (2.700 millones de dólares), la primera pérdida anual en la historia del fabricante de automóviles japonés, reconociendo los elevados costes de sus planes de vehículos eléctricos, derivados de las políticas proestadounidenses del presidente Donald Trump.

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El fabricante de automóviles japonés afirmó que las pérdidas relacionadas con sus operaciones de vehículos eléctricos se estiman en un total de 2,5 billones de yenes (16.000 millones de dólares), incurridas principalmente en el ejercicio fiscal recién finalizado y en el ejercicio fiscal actual.

Honda buscará avanzar para poder lanzamientos suborbitales en un futuro próximo. Foto: Getty Images

Según los analistas, Honda Motor Co. pudo haber sido demasiado ambiciosa y precipitada, cuando muchos mercados no estaban preparados. Como resultado, Honda abandonó muchos de sus planes para modelos eléctricos, incluidos los que estaba desarrollando en una empresa conjunta con Sony Corp.

“La demanda de vehículos eléctricos ha disminuido considerablemente debido a la derogación de las regulaciones ambientales en Estados Unidos y otros factores”, dijo Honda en un comunicado.

La administración Trump ha reducido los programas de incentivos para vehículos eléctricos y ha retenido fondos a los estados que desean agregar más estaciones de carga para vehículos eléctricos , incluso cuando los precios de la gasolina se han disparado debido a la guerra en Irán.

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El año pasado, Trump también bloqueó las estrictas normativas de California sobre vehículos eléctricos, dando marcha atrás en el cambio hacia modelos más respetuosos con el medio ambiente.

Los aranceles impuestos por Trump a los automóviles y autopartes importados, aunque se redujeron del 25% inicial al 15%, también contribuyeron a mermar la rentabilidad de Honda.

Honda resaltó sus resultados financieros. Foto: Getty Images

Los resultados de Honda, con sede en Tokio, se vieron impulsados ​​por el buen desempeño de su negocio de motocicletas, lo que contribuyó a que las ventas totales de Honda durante el año fiscal que finalizó en marzo aumentaran un 0,5%, hasta alcanzar los 21,8 billones de yenes (138.000 millones de dólares).

Honda, fabricante del sedán Accord y las motocicletas Super Cub, vendió 3,4 millones de vehículos en todo el mundo durante el año fiscal que finalizó en marzo, una cifra inferior a los 3,7 millones del año anterior.

Vendió 22,1 millones de motocicletas, frente a los 20 millones del año anterior. Honda domina algunos mercados de motocicletas, incluido el de la India.

Honda prevé volver a obtener beneficios en el ejercicio fiscal que finaliza en marzo de 2027, alcanzando los 260.000 millones de yenes (1.700 millones de dólares).

*Con información de AP.