Grupo Aval tuvo ganancias por $337.000 millones en el primer trimestre, casi la misma suma pagada por impuesto al patrimonio

El arranque de 2026 no ha sido fácil para las compañías colombianas, que se mueven en medio de la incertidumbre y las cargas tributarias.

El sector financiero es uno de los más criticados por el Gobierno y el Grupo Aval, entre ellos, tiene como uno de sus negocios principales el financiamiento a través de la banca comercial.

Durante el primer trimestre del año, el conglomerado empresarial creado por Luis Carlos Sarmiento Angulo tuvo una utilidad neta de 337 mil millones de pesos, luego del impacto del impuesto al patrimonio para personas jurídicas, creado a la luz de la declaratoria de emergencia económica para ocho departamentos de Colombia, afectados por el invierno.

María Lorena Gutiérrez, presidenta de Grupo Aval. Foto: Grupo Aval - API

¿Cuánto pagaron por impuesto al patrimonio?

Según el reporte del grupo empresarial, el pago del impuesto al patrimonio para personas jurídicas aportado a la bolsa pública ascendió a 312 mil millones de pesos en gastos operacionales, lo que tuvo un efecto de 210 mil millones de pesos en la utilidad neta atribuible.

En consecuencia, el ROAE-rentabilidad sobre el patrimonio promedio, en el ejercicio del trimestre, se redujo en aproximadamente 457 puntos básicos.

La apuesta del Grupo Aval para conectar a miles de colombianos con el empleo formal

María Lorena Gutiérrez, presidente de Grupo Aval, destacó el papel del sector financiero, que ha sido señalado varias veces en mensajes presidenciales:

“Tenemos claridad sobre el rol que cumple el sector financiero como pilar de confianza e inversión, aun cuando el país enfrenta un entorno complejo marcado por la incertidumbre política y electoral, la inflación y política monetaria, y un contexto global desafiante".

Gutiérrez expresó que las organizaciones tienen el deber de avanzar y enfrentar desafíos, con perspectiva de largo plazo. “Eso es lo que estamos haciendo, es nuestra visión y es lo que nos seguirá permitiendo ser el Aval de Colombia”.