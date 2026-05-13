Camacol reconoce alianza que impulsó cambios en sostenibilidad y eficiencia energética

La sostenibilidad y la eficiencia energética ganan cada vez más peso en el sector constructor colombiano, impulsadas por regulaciones locales y por cooperación internacional y nuevas herramientas técnicas para las empresas.

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En ese escenario, Camacol entrega el reconocimiento ‘Líder y Promotor Camacol Verde 2026’ al embajador de Suiza en Colombia, Eric Mayoraz, por su participación en proyectos relacionados con construcción sostenible, economía circular y eficiencia energética.

El reconocimiento será entregado en el Congreso Camacol Verde que se realizará en Medellín el 14 y 15 de mayo, y destaca una agenda de trabajo desarrollada entre Camacol y la Embajada durante más de cinco años.

Entre los resultados aparece la creación de la Mesa de Construcción Sostenible Colombia–Suiza, que ha permitido formar a más de 500 actores de la cadena de valor en sostenibilidad y transformación del sector constructor.

Uno de los proyectos más relevantes derivados de esta cooperación fue VIS 4.0, enfocado en reducir consumos de agua y energía en vivienda, mejorar el confort térmico, y disminuir huella de carbono en edificaciones.

El trabajo incidió en la actualización de la Resolución 0194 de 2025, el principal marco regulatorio colombiano en ahorro de agua y energía para edificaciones.

La alianza también impulsó plataformas como SOSTENIDO, enfocada en materiales con atributos de sostenibilidad, y Ruta Circular, metodología que permite medir el desempeño de constructoras en economía circular.

Embajador de la Confederación Suiza en Colombia Foto: Camacol

Esta última fue reconocida en el Foro Mundial de Economía Circular 2025 como una de las mejores prácticas internacionales para acelerar modelos circulares dentro del sector construcción.

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Además, la cooperación suiza ha respaldado proyectos de distritos energéticos en ciudades como Barranquilla, Cali, Cartagena, Medellín, Montería y Villavicencio, con sistemas capaces de generar ahorros energéticos entre el 20 % y el 45 %, además de reducir emisiones de CO₂.

Actualmente, Suiza es el quinto mayor inversionista extranjero en Colombia y sus empresas generan más de 25.000 empleos directos en el país.