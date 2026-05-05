La sostenibilidad sigue ganando espacio dentro de los mercados financieros y cada vez pesa más en la forma en que inversionistas evalúan a las compañías.

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En ese escenario, Cementos Argos fue incluida nuevamente en el Dow Jones Best-in-Class MILA Pacific Alliance Index, un indicador que reúne a empresas con desempeño destacado en criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo dentro de la región.

La compañía completa así 14 años consecutivos dentro de este índice, en un momento en el que los estándares ESG han dejado de ser un asunto reputacional para convertirse en un factor que influye en la percepción de riesgo y en el acceso al capital.

La inclusión también coincide con los resultados del Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2025 de S&P Global, en el que Cementos Argos obtuvo una calificación de 86 sobre 100, lo que le permitió mantenerse, por segundo año consecutivo, dentro del Top 1 % del Sustainability Yearbook 2026.

Más allá de los reconocimientos, el caso refleja cómo las empresas intensivas en infraestructura y materiales enfrentan una presión creciente por demostrar avances en sostenibilidad.

Sectores como el cementero están entre los más observados por inversionistas y organismos internacionales debido a su impacto ambiental y sus emisiones asociadas.

La presencia en índices de este tipo suele ser relevante para compañías que buscan mantener visibilidad frente a fondos de inversión y actores institucionales que incorporan variables ESG en sus decisiones.

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“Para nuestros inversionistas este reconocimiento ratifica la importancia de integrar criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo en la estrategia de largo plazo de la compañía”, señaló afirmó Natalia Ochoa, vicepresidenta de Finanzas Corporativas de Cementos Argos.

Vicepresidenta de Finanzas Corporativas de Cementos Argos. Foto: Grupo Argos

Sin embargo, el debate alrededor de estas mediciones sigue abierto, especialmente en un momento en que parte del mercado cuestiona qué tanto los criterios sostenibles se traducen en cambios estructurales dentro de las empresas.