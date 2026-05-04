Iniciativas reciben 132 millones para enfrentar el desempleo y la informalidad

Bogotá sigue apostándole a soluciones sociales que nacen desde los territorios, pero con un enfoque cada vez más estructurado en resultados medibles.

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En esa línea, la iniciativa MOVIENDO (LO)CAL, impulsada por Yango Colombia y operada por Myzelio, seleccionó cuatro proyectos comunitarios que recibirán financiamiento por más de $132 millones, además de acompañamiento técnico y mentoría para acelerar su impacto.

Las iniciativas elegidas fueron: 50+ Digital, Polinizadores, Conectando Hilos y Reciclar con Dignidad, que apuntan a poblaciones con mayores brechas en el mercado laboral: adultos mayores, jóvenes, mujeres emprendedoras y recicladores.

La selección no es menor si se tiene en cuenta el contexto. En Colombia, el desempleo juvenil se ubica en 16,5%, mientras que la tasa para mujeres alcanza el 11,7%, frente al 7,4% en hombres.

A esto se suma que solo el 37,3% de las personas en edad de pensión accede efectivamente a ella, y que la informalidad laboral llega al 55,3%, Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares 2026.

Más allá del componente social, el programa pone sobre la mesa una discusión económica: cómo iniciativas de escala relativamente pequeña pueden generar impactos concretos en productividad, empleabilidad e inclusión.

En este caso, los proyectos incluyen desde formación digital para más de 150 personas mayores de 50 años hasta procesos de fortalecimiento para jóvenes rurales y mujeres del sector textil, así como mejoras en las condiciones de trabajo de cerca de 340 recicladores.

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El modelo también incorpora un elemento clave: la articulación entre sector privado, operadores especializados y entidades públicas. Esta combinación busca no solo financiar, sino asegurar que los proyectos tengan capacidad de ejecución y resultados en el corto plazo.

Sin embargo, el reto de fondo sigue siendo la escala. Aunque este tipo de iniciativas demuestran que la innovación social puede generar cambios reales, su alcance aún es limitado frente a las dimensiones de problemas como la informalidad o el desempleo estructural.