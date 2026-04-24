El Icetex abrió una convocatoria que ha generado expectativa entre profesionales colombianos: becas del 100 % para estudiar maestrías en España, en la Universidad Pública de Navarra. La postulación estará abierta hasta el 28 de abril de 2026 y el proceso es totalmente en línea.

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Convocatoria del Icetex cubre matrícula completa en la Universidad Pública de Navarra y cierra el 28 de abril de 2026

La convocatoria del Icetex cubre matrícula completa en la Universidad Pública de Navarra, una de las instituciones públicas más reconocida por su enfoque en investigación, innovación y formación avanzada.

La información fue publicada por la propia entidad a través de su portal oficial de convocatorias internacionales, donde se detalla que este programa hace parte de los acuerdos de cooperación académica que la entidad mantiene con universidades extranjeras.

Allí se precisa que las becas cubren el valor total de la matrícula, pero no incluyen gastos como tiquetes, alojamiento o manutención, lo que implica que los beneficiarios deben asumir esos costos adicionales durante su estancia en España.

Los aspirantes deben realizar primero una postulación formal dentro de los plazos establecidos, que en esta convocatoria se extienden hasta el 28 de abril de 2026 a las 5:00 de la tarde, según el cronograma oficial divulgado por Icetex.

La entidad enfatiza que las solicitudes deben completarse en línea y con toda la documentación cargada correctamente, ya que cualquier error o soporte incompleto puede dejar al candidato por fuera del proceso.

Además del registro en la plataforma, uno de los requisitos clave es contar con admisión previa o en trámite en la Universidad Pública de Navarra, ya que la beca está condicionada a la aceptación académica de la institución española.

Esto significa que el proceso es doble: primero la evaluación del Icetex y luego la validación final de la universidad, que es la que define la admisión definitiva al programa de maestría.

El perfil de los aspirantes también es determinante. La convocatoria está dirigida a profesionales colombianos con título de pregrado, experiencia laboral relacionada con el área de estudios y un desempeño académico sólido.

También se exige cumplir con criterios de edad y presentar documentos como certificados académicos, hoja de vida y una carta de motivación, donde el aspirante explica sus objetivos profesionales y la relevancia de la maestría en su desarrollo.

Profesionales colombianos podrán postularse a becas completas para estudiar en España.

Alta competencia y selección por méritos en becas Icetex para España

En este tipo de programas, el Icetex ha reiterado en sus comunicaciones oficiales que la competencia es alta debido al número limitado de cupos, lo que hace que el proceso de selección sea riguroso y basado en méritos.

La Universidad Pública de Navarra, por su parte, evalúa de manera independiente la idoneidad académica de los candidatos que llegan preseleccionados desde Colombia.

Este tipo de convocatorias se han consolidado como una de las opciones más buscadas por profesionales que quieren acceder a formación internacional sin asumir el costo total de una matrícula en Europa.

Sin embargo, las entidades organizadoras insisten en que el éxito depende tanto del cumplimiento estricto de los requisitos como de la calidad del perfil académico y profesional del aspirante.

Toda la información oficial del proceso se encuentra publicada en los canales institucionales del Icetex y en los lineamientos académicos de la Universidad Pública de Navarra, que son las fuentes que regulan directamente esta convocatoria y sus condiciones.