Universidades públicas gratis en Colombia 2026: inscripciones abiertas para el segundo semestre

Cada año, miles de estudiantes en Colombia culminan su etapa escolar y buscan continuar su formación académica en las distintas universidades públicas del país. En este contexto, varias instituciones de educación superior ya abrieron sus procesos de inscripción para el segundo semestre de 2026 o en el próximo calendario académico para quienes deseen comenzar el curso para su carrera profesional.

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Sin embargo, uno de los mayores inconvenientes para muchos de estos jóvenes es en cuanto al valor de inscripción de los programas de su interés, ya sean técnicos, tecnológicos o profesionales en distintas áreas del conocimiento.

Es ante estos hechos que una de las mayores novedades para la inscripción de cursos para las universidades públicas del país es la Política de Gratuidad que muchos de estos poseen. Una iniciativa del Gobierno Nacional desde el 2024, la cual permite cubrir el costo de la matrícula en su totalidad para aquellos jóvenes y personas que estén interesadas en recibir este beneficio.

La Política de Gratuidad del Gobierno Nacional cubre el 100 % de la matrícula en programas de pregrado en instituciones públicas del país. Foto: Getty Images

Otro de los aspectos a mencionar dentro de este beneficio es que cubre hasta dos semestres adicionales. Esto significa que, en caso de que un estudiante realice una carrera que tiene una duración total de 10 semestres, la Política de Gratuidad permite extenderla hasta 12 semestres.

No obstante, no están incluidos otros pagos educativos, como por ejemplo cursos intersemestrales, derechos de grado, cobros complementarios, extraordinarios, extemporáneos, administrativos, ni cualquier otro derecho pecuniario o concepto que no se encuentre previsto en el Reglamento Operativo vigente del programa.

Otro de los aspectos beneficiosos para los estudiantes es la no restricción de edad ni de nacionalidad para ingresar a alguna de las universidades públicas.

¿Cuáles son las universidades públicas de Colombia que tienen la Política de Gratuidad?

Las universidades públicas del país que están incluidas en este beneficio del Gobierno Nacional son las siguientes:

Universidad Nacional de Colombia

Universidad de Antioquia

Universidad del Valle

Universidad de Cartagena

Universidad del Atlántico

Universidad Industrial de Santander

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Universidad Pedagógica Nacional

Dentro del listado están también incluidas instituciones técnicas y tecnológicas en diferentes regiones, permitiendo mayor ampliación para los estudiantes que buscan formación en distintos niveles.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a estos beneficios?

La gente que quiera tener estos beneficios debe seguir una serie de condiciones; de esta manera podrá acceder a las ventajas de la Política de Gratuidad:

Deben estar matriculados dentro de un programa de pregrado en una institución pública y no deben contar con un título profesional universitario

Tienen que ser parte de una población priorizada; entre ellas se encuentran los ciudadanos de estratos 1, 2 y 3, comunidades indígenas, población afrocolombiana, víctimas del conflicto, personas que poseen alguna discapacidad o ciudadanos que se encuentran clasificados en los grupos A, B o C del Sisbén IV

Aquellas personas que tengan estas condiciones podrán recibir los beneficios del Gobierno Nacional. Se recomienda revisar de manera anticipada las fechas de inscripción de tu respectiva universidad y programa académico de interés, tener a la mano todos los documentos personales y académicos requeridos y realizar los procesos de inscripción únicamente por las páginas oficiales de las instituciones académicas.