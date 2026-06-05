El SENA habilitó una nueva convocatoria de formación gratuita con miles de cupos en tecnología, finanzas, logística, turismo, ambiente y otras áreas clave para el empleo.

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¿Cómo inscribirse y cuáles son los programas disponibles en el SENA 2026?

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) abrió una nueva oportunidad de formación gratuita para miles de colombianos con el lanzamiento de la III Convocatoria Abierta de Formación Ocupacional y Tecnológica 2026.

La entidad anunció la disponibilidad de más de 67.000 cupos en programas de formación presencial y a distancia.

Todos ellos orientados a fortalecer las competencias laborales y el emprendimiento en sectores estratégicos de la economía nacional.

Las inscripciones estarán habilitadas entre el 5 y el 9 de junio a través de la plataforma oficial del SENA, donde los aspirantes podrán postularse a programas de nivel tecnólogo, técnico, auxiliar, operario y de profundización técnica.

La oferta académica busca responder a las necesidades actuales del mercado laboral y está enfocada en áreas con alta demanda de talento humano, como tecnología, desarrollo de software, finanzas, administración, logística, turismo, mercadeo, medio ambiente y producción agroindustrial.

La convocatoria está dirigida a toda la población interesada en mejorar sus oportunidades de empleo o fortalecer sus conocimientos.

El SENA destacó que la oferta incluye espacios para población campesina, personas con discapacidad, comunidades afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras (NARP), pueblos indígenas, población LGBTIQ+ y mujeres.

También podrán participar ciudadanos extranjeros que residan en Colombia y tengan su situación migratoria debidamente regularizada.

De acuerdo con Yecid Torres, profesional de la Dirección de Formación Profesional del SENA, esta convocatoria representa una oportunidad para que personas de diferentes regiones del país accedan a educación gratuita y de calidad.

El funcionario recordó que, una vez finalice el periodo de inscripción, los aspirantes deberán presentar las pruebas web.

Estas corresponden a la primera fase del proceso de selección los días 16 y 17 de junio, requisito necesario para avanzar hacia la matrícula e iniciar su proceso de formación.

La mayor parte de la oferta se concentra en programas de formación ocupacional.

Las inscripciones a la nueva convocatoria del SENA estarán abiertas hasta el 9 de junio y permitirán acceder gratuitamente a programas de formación en tecnología, finanzas, logística, turismo, ambiente y otras áreas de alta demanda laboral. Foto: Foto del Sena suministrada a SEMANA

En el nivel técnico se habilitaron más de 41.600 cupos, convirtiéndose en la modalidad con mayor cobertura.

Allí se incluyen programas relacionados con asistencia administrativa, cocina, programación de software, gestión de recursos humanos, sistemas teleinformáticos, logística empresarial y procesos contables y financieros, entre otros.

Por su parte, los programas tecnológicos suman más de 21.600 cupos.

Están orientados a formar talento especializado en áreas de gestión empresarial, tecnologías de la información, sostenibilidad ambiental, turismo y mercadeo.

La oferta también contempla programas de nivel operario, con más de 2.100 cupos disponibles en áreas relacionadas con confección industrial, cuidado estético, instalaciones eléctricas y operación de maquinaria.

A esto se suman más de 1.600 cupos en programas auxiliares enfocados en cocina, promoción de la salud, comercialización de productos, alistamiento de cargas y servicio de apoyo al cliente.

En cuanto a los requisitos, todos los interesados deben registrarse previamente en la plataforma oficial del SENA.

Para ingresar a programas de formación titulada, la edad mínima establecida es de 14 años.

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Los niveles auxiliar, operario y técnico no exigen título académico, mientras que quienes aspiren a programas tecnológicos deberán acreditar el título de bachiller y presentar los resultados de las pruebas Saber 11.

El SENA enfatizó que todos los trámites relacionados con registro, inscripción, selección y acceso a la formación son completamente gratuitos.

La entidad reiteró que no se requieren intermediarios ni pagos de ningún tipo para participar en la convocatoria.