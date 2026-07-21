¿Qué hace el presidente del Senado? Estas serán las funciones de Honorio Henríquez

En las últimas horas, el panorama político ha estado marcado por la victoria de Honorio Miguel Henríquez Pinedo como nuevo presidente del Senado para el periodo legislativo 2026-2027. Con esta elección se evidencian nuevos escenarios políticos que antes no se considerarían posibles, como la alianza entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico.

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Tras su posesión, el congresista asumirá responsabilidades clave en uno de los cargos más disputados y apetecidos del país debido a su gran peso e importancia en la cámara alta de la Nación.

La principal función que deberá desempeñar es abrir y cerrar las sesiones plenarias, lo que significa dirigir las diferentes jornadas que se realizarán durante el periodo legislativo correspondiente, asegurándose de mantener el orden en el recinto y garantizando que los debates se lleven a cabo bajo las normativas legales requeridas.

A su vez, el funcionario tendrá que velar por el cumplimiento de los deberes de los miembros que conforman la Corporación, supervisando que los congresistas asistan puntualmente a las sesiones y requiriendo con apremio en caso de que los ausentes no estén legalmente excusados.

Celebración por el triunfo de Honorio Henríquez como presidente del Senado Foto: Alejandro Acosta

Una de las labores más esenciales de este cargo es repartir los proyectos presentados para el estudio legislativo y ordenar su debido trámite, decidiendo en qué comisión será estudiada cada iniciativa y en qué orden se debatirá cada una de ellas para ser aprobada y convertirse en ley de la República. Por otro lado, también deberá asignar las Comisiones Accidentales, que son grupos de trabajo temporales creados con el propósito de cumplir tareas o misiones específicas que ayudan a agilizar la labor parlamentaria.

Además, el presidente del Senado es el encargado de suscribir las comunicaciones dirigidas al presidente de la República, a los altos tribunales de justicia y a la Cámara de Representantes, actuando como el vocero principal del Congreso ante estos entes de poder. Asimismo, tiene que dar curso, fuera de la sesión, a las comunicaciones, documentos y mensajes recibidos por la Corporación.

Otra de sus funciones será suscribir los proyectos de acto legislativo y de ley aprobados en las comisiones y en plenarias, así como las respectivas actas. Esto representa la validación formal de las normas que se están creando en el Congreso, permitiendo que los procesos legales para la aprobación de cada proyecto se lleven a cabo adecuadamente.

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Por último, Henríquez tendrá que asegurarse de que personas como el Secretario General y demás empleados de la entidad ejerzan de manera correcta sus funciones y deberes correspondientes, recordando que, de manera paralela, el presidente del Senado también cumple con las labores habituales de un congresista dispuestas por la ley.

Con la posesión de Honorio Henríquez se abre una etapa decisiva en el Capitolio Nacional. El país estará atento al liderazgo que ejerza la nueva mesa directiva para conciliar las distintas fuerzas políticas, dar trámite a los proyectos prioritarios y garantizar el correcto funcionamiento del Congreso en el nuevo periodo legislativo.