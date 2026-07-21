SEMANA reveló los detalles de una denuncia en contra del exalcalde, exgobernador y excandidato presidencial Carlos Caicedo, que lo vinculaban de manera directa con un caso de abuso sexual en contra de una niña de ocho años justamente cuando se desempeñaba como mandatario en el departamento de Magdalena.

Exclusivo: Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta, fue denunciado por abuso sexual contra una menor de edad. La Fiscalía tiene las pruebas

La denuncia, que está en poder de la Fiscalía, tiene elementos de prueba que advierten la presunta responsabilidad del exalcalde en los hechos que son materia de investigación; esto es el abuso sexual de una niña que acompañaba a su madre a diferentes reuniones con el entonces gobernador.

A propósito de estas denuncias, el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, emitió un comunicado para rechazar lo que aparentemente sería un caso de abuso sexual contra una niña y que tiene como indiciado a Carlos Caicedo. La ministra encargada, Cielo Rusinque, pidió a la Fiscalía avanzar con las investigaciones.

“Rechazo con la mayor firmeza cualquier forma de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. De comprobarse, constituyen una de las formas más graves de daño que puede infligirse a una menor de edad, con consecuencias que trascienden el momento del hecho y afectan su desarrollo, su seguridad y su confianza en el mundo adulto”, señaló la ministra.

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