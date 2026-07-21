Las pruebas contra Carlos Caicedo por un presunto abuso sexual de menores

SEMANA reveló los detalles de una denuncia que dejó al exgobernador, exalcalde y excandidato presidencial Carlos Caicedo como el presunto responsable de un caso de abuso sexual de una niña de ocho años.

Caso Carlos Caicedo: Minjusticia le hace “llamado urgente” a la Fiscalía por denuncias de abuso contra menores

La denuncia está en poder de la Fiscalía, que avanza en algunas actuaciones investigativas que incluyen la ampliación de declaración, pero que, en criterio del Gobierno, requiere un impulso mayor por tratarse de delitos contra menores de edad, como resultaría ser este caso.

Justamente, la Fiscalía tiene, además de la denuncia, los elementos de prueba que recaudó la madre de la niña que, ahora, se convierten en víctimas de un complejo proceso judicial. Las evidencias incluyen chat, audios y declaraciones que advierten la gravedad de los hechos materia de investigación.

“No sabía que era tan hermética… si se lo hubiera metido, no contaba”, reveló un chat que las víctimas presentaron a la Fiscalía como parte de las evidencias en la denuncia. La conversación sería, de acuerdo con la denuncia, entre la madre de la niña y el entonces gobernador Carlos Caicedo.

“Caicedo me enviaba mensajes en los que me exigía que llevara a mi hija menor a donde él se encontrara, con el propósito de acceder sexualmente a la niña y también a mí. En repetidas ocasiones —calculo que entre cuatro y cinco veces— Caicedo me envió dinero con ese propósito”, señala la denuncia.

Las conversaciones, de acuerdo con las víctimas, eran imágenes enviadas, supuestamente, por Caicedo a la madre de la niña para convencerla de visitarlo en un apartamento en la ciudad de Santa Marta, donde, según la denuncia, ocurrieron los hechos más graves, los que advierte un presunto abuso sexual.

“Me exigió que lo dejara hablar a solas con mi hija menor para preguntarle qué le estaba ocultando, y me ordenó permanecer en la habitación. Al percibir la situación extraña, no permanecí en la habitación ni siquiera un minuto, pues la situación me generó desconfianza”, explica el expediente en poder de la Fiscalía.

Carlos Caicedo, exgobernador. Foto: Suministrada a Semana

La investigación está en la etapa preliminar y las víctimas representadas por el exdirector del CTI, Julián Quintana, piden a la Fiscalía avanzar con celeridad y, sobre todo, brindar seguridad a la madre y a su hija, pues fueron reiteradas las amenazas en su contra y para evitar la denuncia.

“Es un caso extremadamente delicado. Según la denuncia, presuntamente Carlos Caicedo habría violentado los derechos de libertad y formación sexual de una menor de edad y de su madre, por eso como representantes de víctimas hemos aportado un sinnúmero de elementos probatorios que consideramos demuestran la configuración de este delito”, explicó el abogado.

El Ministerio de Justicia le hizo un llamado de “urgencia” a la Fiscalía tras recordar que son varios los procesos contra Caicedo por hechos de corrupción, acoso sexual y ahora abuso sexual. Dijo el MinJusticia que los cargos políticos no son para “protegerse”.