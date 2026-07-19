El desgarrador relato de la madre de la menor presuntamente abusada sexualmente por Carlos Caicedo: “Tenía el pijama mal puesto”

Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena y excandidato presidencial, es investigado por la Fiscalía General de la Nación por un presunto caso de abuso sexual contra una menor que, en el momento de los hechos, tenía solo ocho años.

Es una denuncia presentada en la Seccional Magdalena de la Fiscalía, donde se cuentan eventos que sucedieron en julio de 2023. La presentó una mujer que asistía a eventos del entonces gobernador, quien supuestamente pedía que la menor fuera llevada a esos encuentros.

Una de las escenas narradas por la mujer ocurre en un apartamento en Santa Marta, donde Caicedo se quedó solo con la menor.

“Al salir, observé que mi hija tenía el pijama mal puesto y que Caicedo estaba con su pene por fuera y presentaba una erección visible” (sic), cuenta la denunciante.

Después, en una conversación entre el exgobernador y la madre de la niña, dijo sobre ese momento: “Si yo hubiera sabido que tu hija no contaba nada, se la hubiera metido”.

Grave denuncia Foto: Semana

“Caicedo me enviaba mensajes en los que me exigía que llevara a mi hija menor adonde él se encontrara, con el propósito de acceder sexualmente a la niña y también a mí. En repetidas ocasiones —calculo que entre cuatro y cinco veces— Caicedo me envió dinero con ese propósito”, expresó en otro aparte de la denuncia.

En uno de los encuentros hubo un altercado, en el que pidió hablar a solas con la hija menor.

“Para preguntarle qué le estaba ocultando, y me ordenó permanecer en la habitación. Al percibir la situación extraña, no permanecí en la habitación ni siquiera un minuto, pues la situación me generó desconfianza”, contó.

Y agregó que, dentro de las confrontaciones verbales, hubo amenazas graves y reiteradas: “Profiriendo expresiones en el sentido de que me iba a tirar desde el noveno piso del edificio, y que iba a acabar y destruir mi vida y la vida de toda mi familia”.

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Ese día logró escapar del apartamento junto a su hija en la madrugada, tomando transporte público para regresar a la casa. Pero las amenazas no cesaron.

“Caicedo también me exigía, bajo amenaza de acudir a la Fiscalía y ‘acabar conmigo’, que le pasara telefónicamente a mi hija menor para hablar con ella. Ante estas presiones cedí en algunas ocasiones por el estado de manipulación psicológica en que me encontraba”, detalló lo que supuestamente le decía el exgobernador.

Al ser una denuncia delicada y ante el poder de Caicedo en Santa Marta, la defensa de la mujer le pide a la Fiscalía avanzar en las actuaciones y garantizar la protección de las presuntas víctimas.