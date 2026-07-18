Si yo hubiera sabido que tu hija no contaba nada, se la hubiera metido”, señala una conversación que, de acuerdo con la denuncia en poder de la Fiscalía, sostuvo el excandidato presidencial, exalcalde de Santa Marta y exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, con la madre de una niña, presuntamente víctima de abuso sexual.

Lo que se lee en la denuncia resulta perturbador: una niña de ocho años, su madre apartada en una habitación y Caicedo, solo, en la sala de un apartamento de Santa Marta al lado de la menor y con su pene expuesto. “Al salir, observé que mi hija tenía el pijama mal puesto y que Caicedo estaba con su pene por fuera y presentaba una erección visible” (sic), advierte la denuncia.

Carlos Caicedo es investigado por la Fiscalía tras una denuncia por presunto acceso carnal con menor de 14 años. El exgobernador no respondió a las solicitudes de SEMANA para conocer su versión de los hechos. Foto: FOTO: Paula lópez

La investigación estuvo en la seccional Magdalena de la Fiscalía, pero por la gravedad del caso y el fuero de Caicedo como gobernador, al momento de los hechos, fue trasladada a Bogotá bajo el mando de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, donde el grupo de intervención temprana ordenó una serie de actos de verificación.

En la denuncia quedaron consignados los detalles de lo que sería presuntamente un aberrante caso de abuso sexual contra una niña que, en 2023, apenas tenía ocho años de edad y que acompañaba a su madre a reuniones con el entonces gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo. La denunciante afirma que la petición expresa de Caicedo era llevar a la niña a los encuentros.

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“Caicedo me enviaba mensajes en los que me exigía que llevara a mi hija menor adonde él se encontrara, con el propósito de acceder sexualmente a la niña y también a mí. En repetidas ocasiones —calculo que entre cuatro y cinco veces— Caicedo me envió dinero con ese propósito”, señala la denuncia.

Documentos, chats y audios en poder de la Fiscalía se convierten en la prueba de esta compleja denuncia. Foto: Suministrado a SEMANA A.P.I

El documento, que hace parte de la investigación en la Fiscalía, es un relato crudo de lo que, según la denuncia de la madre, ocurrió el 17 de julio de 2023 en ese apartamento. Una madrugada, Caicedo, según la denunciante, estaba “alterado” y le pidió salir a buscar comida; ella se negó y tuvieron un altercado verbal, incluso con amenazas que terminaron tras una particular solicitud del político.

“Me exigió que lo dejara hablar a solas con mi hija menor para preguntarle qué le estaba ocultando, y me ordenó permanecer en la habitación. Al percibir la situación extraña, no permanecí en la habitación ni siquiera un minuto, pues la situación me generó desconfianza”, dice la denuncia.

Según el expediente, la denunciante afirmó que Carlos Caicedo le insistía en que asistiera a reuniones acompañada de su hija menor de edad. Foto: Suministrado a SEMANA A.P.I

La madre de la niña trató de describir con palabras la escena que se convirtió en el perturbador punto de su relato: la niña con la pijama desarreglada y Caicedo, según la denuncia, con la evidencia de un abuso sexual en sus manos, frente a la niña.

“Se produjo una confrontación verbal entre Caicedo y yo, durante la cual él me amenazó de manera grave y reiterada, profiriendo expresiones en el sentido de que me iba a tirar desde el noveno piso del edificio, y que iba a acabar y destruir mi vida y la vida de toda mi familia”, explicó la madre de la niña en su denuncia.

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Mientras Caicedo la amenazaba, según la víctima, intentó en ese mismo forcejeo abusar sexualmente de ella. Su relato es estremecedor. Según la narración, la niña presenció dos crudos episodios: el primero con un hombre, de acuerdo a la denuncia, con su pene expuesto; el segundo, con su madre en un enfrentamiento para evitar el abuso sexual.

La investigación incluye audios, grabaciones y otros elementos probatorios que fueron entregados por la representación de las presuntas víctimas a la Fiscalía. Foto: Suministrado a SEMANA A.P.I

“Como pude, logré salir del apartamento con mi hija y ambas esperamos en la recepción del edificio hasta aproximadamente las cuatro de la madrugada, momento en que tomamos transporte desde el sector de Irotama para regresar a nuestra casa”, advierte la denuncia que dio origen a la investigación.

Luego de la aterradora escena, según la víctima, llegaron más amenazas, intimidaciones y hasta una persecución personal y laboral que llevó a la madre y a la niña a desplazarse, y a veces esconderse, para evitar el asedio del ahora indiciado, aunque en algunas oportunidades bajaba el nivel de las amenazas, mientras pedía “hablar” con la niña.

De acuerdo con la denuncia, la menor habría relatado los presuntos hechos meses después de lo ocurrido, durante una conversación con otra niña. Foto: Suministrado a SEMANA A.P.I

“Caicedo también me exigía, bajo amenaza, de acudir a la Fiscalía y ‘acabar conmigo’, que le pasara telefónicamente a mi hija menor para hablar con ella. Ante estas presiones cedí en algunas ocasiones por el estado de manipulación psicológica en que me encontraba”, señala la denuncia en contra del exgobernador.

Pasaron varios meses para que la niña se atreviera a contar lo ocurrido. Lo hizo en una tarde de juegos con otra niña que resultó ser hija de la exesposa de Carlos Caicedo. La víctima supuestamente narró hechos aberrantes, como cuando el exgobernador se metió al baño con ella, dizque para bañarla.

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En la revelación de la menor, de acuerdo con la denuncia, se conocieron detalles de otros abusos a niños a quienes les entregan supuestos regalos, sin detallar con qué propósito; solo se lo explican a la Fiscalía para que lo incluyan en los actos de investigación que esperan avancen con la denuncia.

La defensa de las presuntas víctimas sostiene que existen elementos de prueba que deben ser valorados por la Fiscalía dentro de la investigación. Foto: FOTO: 123RF

“Mi hija también habría referido a mi hermana que Caicedo habría realizado los mismos actos a otras niñas (de alrededor de doce o trece años), a quienes presuntamente les pagaba viajes y les daba regalos”, señaló la madre de la niña, supuesta víctima de los abusos.

En el expediente que conoció SEMANA hay audios en los que se advierte de qué forma las víctimas presuntamente fueron amenazadas; incluso, la madre de la niña fue citada por una persona cercana a Carlos Caicedo, que en la denuncia fue identificada como Virna Johnson, exalcaldesa de Santa Marta, para sostener, supuestamente, una conversación con el exmandatario.

SEMANA intentó obtener la versión de Carlos Caicedo sobre las denuncias, pero al cierre de la edición no obtuvo respuesta. Foto: Suministrado a SEMANA A.P.I.

La mujer cumplió la cita con Johnson y en efecto le comunicaron a Caicedo, pero por teléfono y, según la víctima, el exmandatario reiteró la necesidad de hablar con la niña. En el mismo encuentro, que quedó registrado en una grabación, la exalcaldesa le pide a la madre de la niña “aferrarse a Dios”.

La reunión, según la víctima, fue un espacio que Caicedo usó para recordar que estaba cerca de ellas, que las podía localizar y que el mensaje era bastante contundente, al igual que el mensajero. La exalcaldesa, según la madre y denunciante, solo le recomendó en repetidas oportunidades abstenerse de tomar acciones legales.

La madre y la niña son representadas por el exdirector del CTI Julián Quintana, quien, tras ser consultado por el expediente en poder de la Fiscalía, aseguró que la principal preocupación para la familia es su seguridad. “Denunciar al exalcalde, exgobernador y excandidato presidencial Carlos Caicedo es un asunto muy complejo en Santa Marta”, dijo el abogado.

El exdirector del CTI Julián Quintana pide a la Fiscalía garantizar la seguridad de la víctima en este caso. Foto: El exdirector del CTI Julián Quintana pide a la Fiscalía garantizar la seguridad de la víctima en este caso.

Y agregó: “Es un caso extremadamente delicado. Según la denuncia, presuntamente Carlos Caicedo habría violentado los derechos de libertad y formación sexual de una menor de edad y de su madre. Por eso, como representantes de víctimas, hemos aportado un sinnúmero de elementos probatorios que consideramos demuestran la configuración de este delito”.

Le piden a la Fiscalía avanzar en las actuaciones, revisar los elementos de prueba y escuchar en ampliación de denuncia a las propias víctimas que se encargaron de recuperar la evidencia y sumarla al expediente. Solo hace falta el impulso de la justicia en un caso que parece aberrante y con alto riesgo para las denunciantes.

La Fiscalía investiga una denuncia contra el exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo por presuntos delitos sexuales contra una menor de edad. Foto: GUILLERMO TORRES

Carlos Caicedo está en juicio por presuntos hechos de corrupción y tiene otra investigación por acoso sexual. SEMANA trato de contactarse con él para conocer su opinión o respuesta a la denuncia que por acceso carnal con menor de 14 años se investiga en la Fiscalía, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta a los mensajes y llamadas. Lo mismo se intentó con la exalcaldesa Virna Johnson, quien tampoco respondió.