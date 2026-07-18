El general (r) Jhon Rojas revela a SEMANA que altos oficiales activos estarían detrás del presunto montaje en su contra

SEMANA: General, ¿qué decir sobre las nuevas pruebas que se han ido conociendo sobre su caso?

General Jhon Rojas: Reafirman que al general Rojas había que desprestigiarlo. Iban por mi cabeza.

SEMANA: ¿Quiénes iban por su cabeza?

J.R.: Primero, los que informaron.

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SEMANA: ¿Quiénes eran?

J.R.: El informe es del general Mejía (Federico), y otro informe, de otro lado, de Miranda y Popayán (Cauca), lo firma el general Raúl Vargas, donde manifiesta un acoso sexual del año 2020, o sea, tres años antes, cuando él ni siquiera estaba en el Cauca.

SEMANA: ¿Estos dos generales fueron los que entregaron los informes con los que lo sacaron a usted?

J.R.: El general Helder Giraldo Bonilla (excomandante de las Fuerzas Militares) me entrega a la Fiscalía.

En un documento del Ministerio de Defensa y el Ejército se informa que no se cuenta con una fuente que vincule al general (r) Jhon Jairo Rojas con grupos ilegales en el Cauca. Foto: Guillermo Torres- SEMANA

SEMANA: ¿El ministro de Defensa, Iván Velásquez, le entregó alguna explicación?

J.R.: Nunca entregó una explicación. Lo que me duele todavía es la afectación familiar.

SEMANA: Usted se encontró recientemente con el general Luis Ospina, excomandante del Ejército. ¿Qué le dijo?

J.R.: Que él no dio la orden. Yo quiero saber quién dio la orden de enviar a alguien a mi casa, a perseguir a mis hijas, llevar a eso al punto que mi hija perdiera su bebé, mi nieto. ¿Quién dio esa orden? Si no fue el comandante del Ejército, ¿quién fue? ¿Por qué había tanto anhelo de cumplir una orden de buscar algo contra el general Rojas?

SEMANA: ¿Qué pasó con las investigaciones en su contra?

J.R.: Esas indagaciones llevan dos años y medio. Llamaron testigos, no míos, los que colocaron ellos, y tengo el conocimiento de que todos han negado cualquier vínculo o cualquier situación irregular de este soldado. Ya algunas de esas indagaciones fueron archivadas. Hoy, en el Ejército, no figura o nunca ha existido ni siquiera una investigación contra este soldado.

Documento en poder de SEMANA. Foto: SUMINISTRADO SEMANA API

SEMANA: ¿Qué piensa de todo lo que le ocurrió?

J.R.: Yo conozco a mi Ejército, fueron 36 años. Me imagino que la orden fue: tienen que sacar o sacar al general Rojas, ya o ya. Por eso hicieron el informe falso y me entregan a la Fiscalía.

SEMANA: Para el montaje que usted denuncia en su contra, ¿qué medios usaron?

J.R.: Utilizaron aviones, drones con unas misiones de trabajo, diciendo que iban a Popayán a una visita administrativa, pero con el único ánimo de fortalecer el montaje contra el general Rojas. Esto no fue de la noche a la mañana; hubo un cerebro detrás de todo esto. Hicieron todo oculto.

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SEMANA: En el encuentro en el centro comercial con el general Ospina, ¿qué más le dijo usted?

J.R.: Le pregunté: ¿por qué actuaron como bandidos? Nunca me preparé para lo que me iban a hacer internamente.

SEMANA: ¿Qué le pide a la Fiscalía frente al montaje que usted denuncia en su contra?

J.R.: Allá (en la Fiscalía) ya conocen quién hizo esos informes falsos, quién falsificó esas firmas. Conocen la verdad, conocen a algunos de los que están detrás de eso. Solicito que se tome acción ya contra esos generales, como el caso del general Vargas, que sigue ascendiendo en el Ejército, y mire todo el daño que hizo.

Raúl Vargas General activo del Ejército Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

SEMANA: Frente al caso del general Federico Mejía, ¿qué mensaje le envía?

J.R.: Yo le digo al general Federico Mejía y a Vargas que le digan al país quién les dio la orden de hacerme los informes. Porque ningún general se levanta y, porque sí, dice: “Voy a hacer un informe contra tal general”.

SEMANA: ¿Queda con ganas de regresar a la institución?

J.R.: Desde aquí le pido al señor presidente electo, Abelardo De La Espriella, que estudie mi hoja de vida, estudie mis resultados. Hoy, en Colombia, ya saben, y en el Ejército saben que eso fue una infamia, un montaje, solo por dar resultados.

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SEMANA: En el caso del presunto acoso sexual, ¿qué pasó?

J.R.: Le entregué a la Fiscalía mi celular por dos días. El chat, desde el primer día hasta el último día que tuve con la oficial. No borré absolutamente nada, lo entregué. La oficial dijo que no tenía pruebas, yo sí. El informe con el que me acusaron no es de la teniente. La orden fue: “Busquen algo contra el general Rojas”.

SEMANA: ¿Todo esto fue en retaliación por los golpes que dio en el Cauca?

J.R.: Haber hecho este montaje contra el general Rojas es una afectación a la seguridad nacional. Yo tengo un documento en mi celular, donde mi general Ospina me manifiesta que a mí me envían a la OTAN por mis resultados, por mi gran trabajo, y que necesitaba un descanso con mi familia; el descanso con mi familia fue el montaje.

Federico Mejía, general activo del Ejército. Foto: Suministrada a SEMANA-API.

SEMANA: ¿Cómo ve la situación de orden público en las zonas donde usted estuvo antes de salir del Ejército?

J.R.: La estrategia empleada actualmente para el Cauca y el Valle de Nariño no es la correcta; lo perdieron. Por eso han perdido la vida nuestros soldados. También quiero decirle que lo del movimiento de las tropas del cañón del Micay, en el Cauca, fue una mentira.

SEMANA: ¿Por qué una mentira?

J.R.: Tropa sí había. Yo tengo cómo demostrar. Con apoyo de la Armada ingresé soldados al cañón, tuvimos varios resultados, la baja de Mayimbú, la captura de alias el Alacrán en un trabajo conjunto con nuestra Policía (...) Fueron 68 cabecillas, 140 muertes en desarrollo de operaciones, una gran cantidad de droga incautada. Lo más importante es que estábamos logrando el control territorial.

SEMANA: ¿Qué le dice al Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella sobre lo que le ocurrió en el Gobierno Petro?

J.R.: Señor presidente Abelardo: por favor, escuche a este soldado. Cumplió las misiones, cumplió el trabajo y no merecía salir con un montaje simplemente por cumplirle a Colombia.

General (R) Luis Ospina, excomandante del Ejército. Foto: Aymer Andrés Álvarez

SEMANA: ¿Qué otras acciones desplegaron además de los aviones y drones para seguirlo a usted y su familia?

J.R.: Es que la orden que le dieron al teniente de contrainteligencia fue: “Vaya, que esa es una casa de un narcotraficante del Cauca, y hágale espuma, diga que vale 5.000 millones de pesos”.

SEMANA: ¿Qué pasó con el teniente de contrainteligencia cuando se dio cuenta de que era su casa y no la de un traficante?

J.R.: Cuando él reacciona, es cuando lo castigan. Cuando él no se presta, no firma los informes de contrainteligencia y todo eso, es cuando lo sacan a Tumaco, Nariño. Con un agravante: ¿cómo es que a un teniente de contrainteligencia le llega inmediatamente la orden de salir a patrullar en un área compleja?

Es cierto, es un arma de combate, pero tienen que haberlo pasado por reentrenamiento, entregarle las armas, entregarle una misión. ¿Cuál es la intención de mandar así al teniente?

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SEMANA: ¿Todo el presunto montaje en su contra fue en el Gobierno Petro?

J.R.: Recordar que esto ocurrió desde el 22 de septiembre del año 2023, cuando estaba alistándome para cumplir una misión encomendada por las mismas Fuerzas Militares, que era ser agregado de Defensa ante la OTAN. Mientras esperaba los documentos, soportes para el viaje, fui informado por un medio de que había unas denuncias en contra de este soldado.