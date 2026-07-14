“Fue víctima de una persecución institucional”: la defensa del general Rojas se refirió al explosivo audio revelado en SEMANA

SEMANA reveló detalles de un escandaloso audio en el que quedaría en evidencia que el excomandante del Ejército, el general en retiro Luis Mauricio Ospina, advirtió que la orden de sacar al entonces general Jhon Jairo Rojas fue de un ministro de defensa, para la fecha de los hechos, Iván Velásquez.

“Era la orden del ministro”: el explosivo audio sobre la salida del general Jhon Jairo Rojas, a quien le hicieron un montaje en el Gobierno Petro

Para Víctor Mosquera, abogado del general Rojas, el audio sería una contundente prueba para advertir que, detrás de la salida del condecorado oficial, hubo un entrampamiento orquestado desde las altas esferas del gobierno del presidente Gustavo Petro y a partir de falsos señalamientos.

“En defensa de sus derechos, esta Firma ha promovido diversas acciones legales; entre ellas, desde el mes de mayo de 2024, se interpuso denuncia penal contra los oficiales del Ejército Nacional que participaron en las actuaciones relacionadas con la persecución física y legal del general, poniendo las pruebas disponibles a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, señaló la defensa del general Rojas.

En el audio se escucha al general en retiro Luis Mauricio Ospina en una conversación que no deja dudas sobre la responsabilidad del ministro de Defensa del momento en la salida del general Rojas del Ejército Nacional, según los interlocutores, por la ambición que tenían de poder y la necesidad de sacar del camino al oficial.

“Y como le digo, en ningún momento, y sí dejo claridad, hermano. De que si hubiera sido, yo siempre le hablé a usted de frente hasta donde pude. Ya después, cuando dijeron ‘no’, depende de ponerlo a disposición, ya era la orden del Ministro”, dice el audio.

El abogado Mosquera insiste en que audios como el que reveló SEMANA implican necesariamente una nueva base de la investigación, principalmente orientada a establecer la responsabilidad institucional en lo que considera es una persecución en contra de su cliente fundamentada en hechos falsos.

El general en retiro Luis Mauricio Ospina reveló detalles. Foto: Álvaro Tavera

“Habría obedecido a directrices impartidas desde el Ministerio de Defensa, constituyen un elemento de especial relevancia que fortalece la tesis sostenida por esta defensa desde el inicio de su representación jurídica: el General Rojas fue víctima de una persecución institucional que derivó en su injusta desvinculación del Ejército Nacional”, explicó el abogado.

Para la defensa es claro que existen los elementos de prueba suficientes a la hora de demostrar que los señalamientos en contra del general en retiro Jhon Jairo Rojas fueron infundados, de ahí la necesidad de acudir incluso a organismos internacionales para defender su inocencia.