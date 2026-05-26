El millonario lote que tenían los socios de los hermanos Castaño en Santa Marta y que la Fiscalía entregó a las víctimas

Un lote ubicado en zona rural de la ciudad de Santa Marta, avaluado en más de 17.000 millones de pesos, estaba en poder de cabecillas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), socios de los hermanos Castaño Gil. Le sacaron provecho económico hasta que la Fiscalía logró incautarlo.

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En los últimos días, el ente acusador hizo entrega formal de este predio al Fondo para la Reparación de las Víctimas, a través del Grupo de Persecución de Bienes. El millonario lote estaba a nombre de Carlos Alberto y Antonio Nel Zúñiga Caballero, condenados por nexos con algunos de los cabecillas de las AUC.

“De acuerdo con las evidencias obtenidas, las estructuras paramilitares con injerencia en Chocó intimidaron y desplazaron de manera forzada a las comunidades indígenas y afrodescendientes de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, y de otras zonas de la región del Bajo Atrato, las despojaron de sus tierras y permitieron que empresarios, como los hermanos Zúñiga Caballero, desarrollaran proyectos agroindustriales de palma”, señaló la Fiscalía.

La Fiscalía entregó bienes a las víctimas. Foto: Suministrada

Lo que advierten los investigadores es que el predio se dejó a nombre de una sociedad constituida inicialmente por los hermanos Zúñiga Caballero; sin embargo, se logró establecer que su origen tendría relación con las actividades ilícitas que se les atribuyeron en el curso de las investigaciones.

“Por petición de la Fiscalía y en atención a los argumentos presentados, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín (Antioquia) impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre el bien identificado. En ese sentido, pasa a contribuir a los procesos de reparación integral de las personas afectadas por el conflicto armado”, insistió la Fiscalía.

Con la entrega material del inmueble al Fondo para la Reparación de las Víctimas, la Fiscalía espera contribuir al proceso que se adelanta desde esa entidad, en el propósito de restablecer los derechos de quienes fueron desplazados por los grupos paramilitares que delinquían en esta región del país.