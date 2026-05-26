Claudia Bahamón presumió a su nuevo amor en plena naturaleza y derrochó felicidad tras viaje que hizo: “Placeres de mi vida”

Claudia Bahamón se ha consolidado como una de las personalidades más reconocidas y apreciadas de la televisión en Colombia, en gran parte gracias a su participación como conductora de MasterChef Celebrity.

Claudia Bahamón se prepara para decisión que tomó su hijo; habló sobre situación familiar: “Lo veía venir”

Su cercanía con los participantes, la espontaneidad frente a las cámaras y el estilo cálido con el que dirige el programa le han permitido conectar de manera especial con los televidentes, quienes continúan respaldándola en cada nueva temporada del reality culinario.

Meses atrás, la presentadora volvió a captar la atención de medios y usuarios en redes sociales por las noticias que han surgido alrededor de su vida amorosa. Diversos contenidos mostraron que la activista está viviendo una etapa diferente en el plano sentimental, acompañada de un hombre que, al parecer, despertó nuevamente ilusiones en su vida personal.

A pesar de que Claudia Bahamón ha sido bastante reservada y cuidadosa con este aspecto de su vida íntima, en momentos ha compartido contenidos que muestran lo feliz que se encuentra con su actual pareja, Andrés Godoy. Ambos comparten toda clase de planes, llevando todo en un ámbito discreto y privado.

Recientemente, la presentadora sorprendió al compartir una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram, donde mostró una aventura natural que realizó con amigos y conocidos a Chingaza, específicamente a las Lagunas de Siecha.

La famosa compartió con Santiago Cruz, además de algunos menores y su pareja sentimental. El recorrido fue captado en video, plasmando lo divertido y distinto que fue todo.

“Los placeres de mí vida”, escribió en el pie de foto, agradeciendo a quienes hicieron parte de esta actividad natural, la cual hace parte de sus planes favoritos.

Sin embargo, una de las imágenes que llamó la atención de los curiosos fue una en la que aparece Claudia Bahamón en compañía de su novio, abrazados y con una hermosa vista de fondo. Aunque no se le ve el rostro al hombre, muchos elogiaron verla tan tranquila y feliz.

De hecho, la modelo habló en Lo sé todo, mostrándose muy reservada con respecto a esta historia que estaba viviendo. Al ser interrogada acerca de esta etapa, la presentadora únicamente confirmó que su corazón estaba feliz y acompañado.