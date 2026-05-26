Diomedes Díaz: estrenan video oficial de ‘Sin medir distancias’ con imágenes nunca antes vistas del cantante, que cumpliría años este martes

En el marco del cumpleaños número 69 del reconocido cantante vallenato Diomedes Díaz, se presentó de manera oficial el primer videoclip de su emblemática canción ‘Sin medir distancias’. El lanzamiento, realizado este 26 de mayo, coincide con las cuatro décadas de la publicación original de este clásico de la música colombiana. La iniciativa busca rendir un homenaje colectivo al impacto cultural de la obra, conectando los recuerdos y vivencias de sus seguidores en todo el territorio nacional.

“Cuando se moría alguien, me daba una pereza”: redes estallan contra el Doctor Bayter tras polémica declaración sobre sus pacientes

A diferencia de las producciones audiovisuales convencionales, este material se construyó bajo un enfoque estrictamente colaborativo. La realización estuvo a cargo de la productora Marginal Cine y contó con la dirección de Daniel Ochoa. El proyecto cobró vida tras una convocatoria abierta a nivel nacional que invitó a los seguidores de ‘El Cacique de la Junta’ a enviar registros de sus archivos personales.

Según informaron los organizadores del homenaje a través de un comunicado difundido a los medios de comunicación, la respuesta del público incluyó una masiva recepción de metrajes cotidianos que retratan reuniones familiares, viajes por carretera, serenatas, despedidas y celebraciones.

“El verdadero protagonista es el vínculo emocional entre la música y las vivencias de la gente”, detalló el equipo de producción, enfatizando que el objetivo principal de la pieza es reflejar la diversidad y el sentir colectivo del pueblo colombiano.

Asimismo, la dedicatoria oficial incorporada en la apertura del video, disponible en el canal de YouTube del fallecido artista, señala: “‘Sin medir distancias’ de Diomedes Díaz cumple 40 años. Para conmemorarla, hicimos un video con momentos reales de colombianos a lo largo de cuatro décadas. Lo que verán a continuación es, al igual que la canción, la vida misma”.

La obra musical ‘Sin medir distancias’ fue lanzada originalmente en el año 1986 como parte del aclamado álbum de estudio ‘Brindo con el alma’. En dicha grabación, la interpretación vocal de Diomedes Díaz estuvo acompañada por el acordeón de Gonzalo Arturo “El Cocha” Molina, una de las uniones más recordadas dentro de la cronología del género.

“Dios mío, llévatela”: Claudia Palacios relató el impacto emocional del alzhéimer de su madre y cómo vive su proceso de duelo

La composición de la pieza pertenece al maestro Gustavo Gutiérrez Cabello, quien de acuerdo con los registros históricos de su obra, concibió la letra en medio de una profunda reflexión sobre la incertidumbre, la sensibilidad y el sentido de la existencia. Cuarenta años después de su primer prensaje físico, el tema no solo se mantiene vigente en las plataformas digitales de streaming, rompiendo récords de consumo global dentro del catálogo histórico del artista, sino que continúa consolidado como un componente fundamental de la identidad cultural del país.