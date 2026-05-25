Maluma y Karol G protagonizaron llamativo momento en la alfombra azul de los AMA’s; video es viral

La edición 2026 de los American Music Awards dejó varios momentos memorables para los amantes de la música latina, pero uno de los más comentados de la noche tuvo como protagonistas a Maluma y Karol G.

Los artistas colombianos se robaron todas las miradas durante su paso por la alfombra azul del evento, celebrado en la tarde del lunes 25 de mayo en Las Vegas, Estados Unidos.

Álvaro Uribe Vélez le envió inesperado mensaje a Karol G y resaltó importante dato sobre Shakira

La aparición de ambos cantantes rápidamente se volvió viral en redes sociales, especialmente por el emotivo encuentro que protagonizaron frente a las cámaras y los paparazzi.

Aunque cada uno llegó por separado al importante evento musical, coincidieron durante su recorrido por la alfombra y no dudaron en posar juntos, dejando en evidencia la buena relación y amistad que han construido a lo largo de los años.

Las imágenes y videos del momento comenzaron a circular minutos después en plataformas como TikTok, Instagram y X, donde miles de usuarios destacaron la complicidad entre los dos artistas antioqueños. En varias grabaciones se les ve sonrientes, conversando y compartiendo un momento relajado mientras saludaban a la prensa internacional.

Maluma fue uno de los hombres mejor vestidos de la noche y llamó la atención con un elegante traje gris de estilo clásico, compuesto por una chaqueta cruzada y pantalón amplio del mismo tono. Además, lució algunos accesorios discretos y dejó ver parte de los tatuajes de sus manos, un sello característico de su imagen.

Maluma será padre por segunda vez: publicó tierna foto y habría revelado el sexo del bebé

Por su parte, Karol G apostó por un atuendo mucho más arriesgado y sensual. La cantante apareció con una falda negra de gran volumen y un top tejido en transparencias que dejó al descubierto parte de su abdomen.

Además de su aparición en la alfombra, Karol G también fue protagonista dentro de la ceremonia gracias a su presentación musical. La cantante interpretó Ivonny Bonita, tema que fue recibido con entusiasmo por el público presente y por los usuarios en redes sociales. Su puesta en escena destacó por la energía, la propuesta visual y la conexión que mantuvo con los asistentes durante toda la presentación.