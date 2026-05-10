Maluma será padre por segunda vez: publicó tierna foto y habría revelado el sexo del bebé

Maluma volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de compartir una emotiva publicación con la que le reveló a sus millones de seguidores que será padre por segunda vez junto a su pareja, Susana Gómez.

El cantante colombiano sorprendió a su público digital con una tierna fotografía familiar que, en pocas horas, superó el millón de ‘me gusta’ en Instagram y desató toda clase de reacciones entre fanáticos y celebridades.

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En la imagen, publicada el Día de la Madre, aparece Susana Gómez mostrando su avanzado embarazo mientras Maluma y su hija París besan su vientre. La fotografía, en blanco y negro, rápidamente se llenó de mensajes de cariño por parte de amigos cercanos, colegas de la industria musical y seguidores del artista paisa.

Aunque el intérprete de Según quién y Felices los 4 no escribió un mensaje extenso para acompañar la publicación, sí llamó la atención el uso de un corazón azul en la descripción. Ese detalle fue suficiente para que miles de usuarios comenzaran a especular sobre el sexo del bebé, pues muchos consideran que el cantante habría dejado entrever que se trataría de un niño.

Hasta el momento, ni Maluma ni Susana Gómez han confirmado oficialmente si esperan un niño o una niña. Sin embargo, el emoji azul fue interpretado por gran parte de sus seguidores como una posible pista sobre la llegada de un nuevo integrante a la familia.

La noticia llega poco más de un año después del nacimiento de París, la primera hija de la pareja, quien llegó al mundo el 9 de marzo de 2024. Desde entonces, el cantante ha mostrado una faceta mucho más familiar y emocional en redes sociales, compartiendo algunos momentos especiales junto a su hija y dejando ver cómo la paternidad transformó varios aspectos de su vida.

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Como era de esperarse, varias celebridades reaccionaron a la noticia y dejaron mensajes de felicitación en los comentarios. Entre quienes se pronunciaron estuvieron J Balvin, Valentina Ferrer, Kris R, Maisak y los integrantes de Pasabordo, quienes celebraron el nuevo capítulo que atraviesa la familia del cantante colombiano.

Los seguidores de Maluma también llenaron la publicación con mensajes de cariño y emoción, destacando la estabilidad sentimental que ha construido junto a Susana Gómez.