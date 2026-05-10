El creador de contenido Westcol volvió a ser tendencia luego de revelar que su cuenta de Instagram habría sido hackeada justo antes de su esperado encuentro con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Aunque el influencer insinuó una posible “coincidencia” relacionada con sus recientes entrevistas políticas, hasta ahora no existen pruebas públicas sobre el origen del incidente.

Westcol y su creciente presencia en la política digital

El streamer colombiano volvió a ubicarse en el centro de la conversación digital tras asegurar que su cuenta de Instagram fue hackeada horas antes de un esperado encuentro con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Sin embargo, más allá de la polémica alrededor de sus redes sociales, el episodio volvió a poner sobre la mesa el creciente papel que ha asumido el creador de contenido dentro del debate político colombiano.

En los últimos meses, Westcol ha pasado de ser uno de los streamers más vistos del país a convertirse en una figura capaz de atraer a algunos de los nombres más influyentes de la política nacional a transmisiones en vivo dirigidas principalmente a públicos jóvenes.

El creador antioqueño anunció recientemente que entrevistaría a Uribe en la finca el Ubérrimo, en un formato digital que busca acercar las discusiones políticas a nuevas audiencias alejadas de los medios tradicionales.

El streamer aseguró que su cuenta de Instagram fue vulnerada justo antes de la transmisión con Álvaro Uribe y que ya está en proceso de recuperación. Foto: Foto X @WestCOL

El anuncio generó expectativa debido a que semanas antes Westcol también había sostenido un encuentro con el presidente Gustavo Petro.

Una conversación que tuvo amplia repercusión en redes sociales y plataformas de streaming.

El streamer ha defendido la idea de abrir espacios donde figuras políticas puedan hablar con una audiencia joven que normalmente no sigue entrevistas convencionales.

La relevancia del encuentro con Uribe también se explica por el peso político que mantiene el exmandatario dentro del escenario electoral colombiano.

Vale la pena resaltar que el creador de contenido reúne más de 3,7 millones de seguidores, consolidándose como la audiencia más grande de la plataforma a nivel mundial.

🔥Hackeo, política y streaming: WestCOL acusa al Gobierno Petro antes de entrevista con Uribe



El influenciador y streamer WestCOL denunció, a su estilo, que habría sido víctima de un hackeo justo antes de anunciar un nuevo stream con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En medio… pic.twitter.com/eHVt8mAWEw — 𝗦𝗘𝗖𝗥𝗘𝗧𝗢 𝘈 𝘝𝘖𝘊𝘌𝘚 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗦𝗔 (@ruidiaz_ddhh) May 10, 2026

Westcol denunció posible hackeo de Instagram antes de la entrevista

Westcol aseguró en sus redes sociales que había perdido acceso temporal a su cuenta de Instagram y sugirió una posible relación con el ambiente político que rodea sus entrevistas.

El streamer incluso insinuó dudas sobre la coincidencia temporal entre el supuesto hackeo y la publicación de contenido relacionado con el encuentro junto a Uribe.

Hasta el momento no existe evidencia pública que confirme el origen del incidente, ni autoridades hayan informado investigaciones sobre el caso.

Westcol: el streamer paisa que entrevistó a Petro logró ser tendencia en Colombia

Plataformas de streaming y redes sociales se han convertido en escenarios para campañas, entrevistas y debates orientados a captar votantes jóvenes, especialmente en un contexto electoral cada vez más dominado por la conversación digital.