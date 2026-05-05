De la Casa de Nariño a la finca de Uribe: se conoce fecha del encuentro entre Westcol y el expresidente

Luis Fernando Villa o Westcol sigue dando de qué hablar, esta vez por su inmersión en el escenario político. El antecedente fue su entrevista en vivo con el presidente Gustavo Petro, realizada el 26 de marzo desde la Casa de Nariño. La transmisión, emitida a través de la plataforma Kick, superó el millón de visualizaciones en tiempo real y alcanzó cifras cercanas a 1,5 millones, consolidándose como uno de los contenidos políticos más vistos en el ecosistema digital colombiano reciente.

La transmisión exclusiva de la conversación entre Gustavo Petro y el streamer paisa 'Westcol' se realizó en exclusiva por Kick Foto: Mottaa

El formato, una conversación de más de dos horas, sin protocolo y con un lenguaje propio de internet, rompió con las dinámicas tradicionales de la comunicación presidencial. El mandatario abordó temas como seguridad, educación y desigualdad frente a una audiencia mayoritariamente joven, poco habituada a consumir entrevistas políticas en medios convencionales.

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Westcol prepara un nuevo encuentro, esta vez con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, programado para el 10 de mayo desde su finca el Ubérrimo. A diferencia del entorno institucional de la Casa de Nariño, el diálogo se trasladará a un espacio privado y rural, lo que introduce un nuevo elemento simbólico: la política narrada desde la intimidad y no desde la formalidad del poder.

La transmisión de la conversación entre Gustavo Petro y el streamer paisa 'Westcol' se realizó en exclusiva por Kick. Foto: Mottaa

La cita será a las 4:00 p. m. hora Colombia, donde se espera que la comunidad de más de 3,7 millones de seguidores en Kick, la audiencia más grande de la plataforma a nivel mundial, y Westcol continúen redefiniendo el contenido en streaming.

Westcol es una de las figuras más influyentes del entretenimiento digital en Latinoamérica, especialmente gracias a sus transmisiones en vivo que se centran en videojuegos, charlas con su audiencia y eventos en tiempo real.

El influencer protagonizó una situación que le podría traer consecuencias. Foto: Instagram: @westcol

Inició su carrera en YouTube alrededor de 2015 y luego ganó gran popularidad en Twitch, donde consolidó su comunidad. Más adelante, migró a la plataforma Kick, en la que logró posicionarse como uno de los streamers más vistos y seguidos del país.