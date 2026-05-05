Cambios en rutas de TransMiZonales: conozca cuáles servicios tendrán modificaciones en sus recorridos

La Secretaría de Movilidad de Bogotá y TransMilenio anunciaron que varias rutas de TransMiZonales cambiarán sus recorridos. Los ajustes se están realizando debido a obras en las vías afectadas.

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Los trabajos tendrán lugar en la malla vial de la calle 47C sur con transversal 11B este, en el sector del barrio Nueva Gloria en la localidad de San Cristóbal, al sur de la ciudad.

Las obras afectarán directamente la carretera, por lo que el sistema de transporte tomó la decisión de ajustar los recorridos de seis servicios que conectan al sur de la ciudad con otros puntos clave. Los cambios iniciaron el pasado jueves 30 de abril y hasta ahora se desconoce la fecha de finalización.

¿Cuáles son las rutas afectadas?

De acuerdo a un comunicado de TransMilenio, los recorridos del barrio Nueva Gloria deberán cambiar sus paradas habituales y el camino al que ya están acostumbrados los usuarios. Las rutas con modificaciones son:

111 Metrovivienda - Gaviotas.

139 Bosa San José - Juan Rey.

13-6 Juan Rey.

A809 Marly - L809 Santa Rita S. O.

C155 Suba Gaitana - L155 Gaviotas.

G816 Villa del Río - L816 Doña Liliana.

Son 6 rutas las afectadas. Foto: SDM

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Más cambios en TransMilenio

La entidad señaló que debido a las obras de construcción de la primera Línea del Metro de Bogotá, habrá cambios operativos en el Portal Américas. Los cierres temporales incluyen la redistribución de servicios en las plataformas 1, 2 y 3.

Las plataformas afectadas son la 1, 2 y 3. Foto: SDM

El cierre de la 1 se realizará desde el próximo sábado 9 de mayo hasta el lunes 11. Los horarios de las intervenciones eran entre las 11:00 p. m. a 3:30 a. m. con el objetivo de mitigar el impacto de la operación.

Durante esos días en la plataforma 3 se mantendrán los servicios B26 y B28. Cuando la 2 esté habilitada, tendrá las rutas M51, A60, ruta 5 y J23. Mientras que la 1 ubicará los servicios M51, ruta 5, A60 y E32.

En cuanto a las rutas TransMiZonales, la T-3 Bosa Libertad trasladará su operación los fines de semana al Portal Sur. Las otras, como la 9-5 Avenida Tintal, A61, B26, B28 y M51, no operan los días domingos ni festivos.

Las autoridades recomendaron revisar TransMiApp y planear los viajes con antelación. En la aplicación se pueden consultar las rutas, los recorridos y paradas de cada una.