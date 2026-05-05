La compañía japonesa Nissan anunció la llegada a Colombia del modelo Kait, una camioneta renovada que entra a hacerle competencia a los demás SUVs del mercado nacional.

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El vehículo fue revelado en Cartagena y viene disponible en cuatro alternativas: Sense, Sense Plus, Advance y Exclusive. Cada una trae diferentes niveles de equipamiento y comodidades.

Fue lanzado para Sudamérica en diciembre de 2025 y llegará a Colombia directamente desde la fábrica de Nissan en Brasil. Físicamente es un modelo con líneas afiladas, luces LED delgadas y barras de techo plateadas en algunas versiones.

El vehículo trae 6 airbags. Foto: Nissan

En su interior, incluye velocímetro y una pantalla táctil de 8 pulgadas que cuenta con CarPlay y Android Auto. Los asientos son en tela plus, el volante es de multifunción y tiene sensores de luz y lluvia. El acceso se realiza sin llave y es encendido con botón.

Las comodidades cambian en la versión Advance, que incluye un centro de multimedia de 9 pulgadas, CarPlay inalámbrico, tres puertos USB, elevavidrios eléctricos y climatizador automático en los modelos Exclusive.

Las comodidades del interior dependen de cada versión. Foto: Nissan

La seguridad del Nissan Kait trae ayudas de frenado autónomo de emergencia, mantenimiento de carril y avisos de colisión. Las versiones avanzadas tienen detección de fatiga y sensores de punto ciego. En total, son 6 airbags las que lleva el vehículo, además de cámara, sensores de reversa y asistencia de arranque en pendientes.

El motor es HR16DE con 1.6 litros y cuatro cilindros. Se entrega exclusivamente con caja automática CVT modo Sport. La gasolina puede ser corriente y llena el tanque con 41 litros.

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Diferencias entre las versiones

La versión Sense, que es la más básica, trae faros LED con encendido automático, espejos regulables eléctricamente, rines de 16 pulgadas, luces diurnas LED, parasoles con espejo, sillas con ajuste manual, 4 parlantes, puerto USB tipo A y otro tipo C y vidrios eléctricos.

Sense Plus tiene además asistencias avanzadas a la conducción, frenado autónomo de emergencia, mantenimiento de carril y alerta de colisión frontal. La Advance incluye rines de 17 pulgadas, apoyabrazos delantero, pantalla Pioneer, 3 puertos USB, cargador inalámbrico, detector de fatiga, entre otras funciones.

El maletero tiene una capacidad de 432 litros. Foto: Nissan

Precios en Colombia

La Nissan Kait llega a Colombia en seis colores: Azul Oceánico, Blanco Perlado, Gris Plateado, Negro Sólido, Rojo Malbec y Gris Grafito. En la página de la compañía se puede solicitar una cotización o un test de manejo. Los precios que están manejando son estos:

Sense: 89.990.000.

Sense Plus: 92.990.000.

Advance: 99.990.000.

Exclusive: 107.990.000.