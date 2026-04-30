¿Flecha curva y franja roja? Identifique esta señal de tránsito y evite sanciones graves del Ministerio

Las señales de tránsito son signos ubicados en las carreteras que tienen el objetivo de indicar restricciones o advertencias a conductores y peatones. Su uso garantiza la seguridad de las vías y el flujo correcto del tráfico.

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Al ubicarlas, se ponen en zonas visibles y en Colombia, se dividen en cuatro tipos: reglamentarias, informativas, preventivas y transitorias. Las señales son autorizadas por el Código Nacional de Transporte del país.

Sus colores reflectivos tienen la finalidad de advertir, limitar o restringir. También se separan por su posición. Las señalizaciones verticales suelen ser de tipo temporal y se ubican sobre postes o estructuras.

Mientras que las horizontales, son demarcadas sobre el asfalto y por lo general, tienen el objetivo de guiar o advertir a los actores viales. A pesar de que la mayoría de señales son universales, otras se utilizan en países determinados.

Las señales de tránsito tiene el objetivo de advertir, prohibir o restringir. Foto: Tim Graham/Getty Images

Muchas de ellas son desconocidas para la mayoría de la población, aunque deban cumplirlas. Una de las más importantes es la R10 que se identifica por una flecha curva acompañada de una franja roja.

¿Qué significa la señal R10?

Su significado es prohibirle a los conductores que se cambien de carril. Siempre que esté ubicada en la carretera, indica que los vehículos deben mantenerse en la misma calzada y que si invaden otra, estarán poniendo en riesgo a todos.

Ignorar la señal puede acarrear sanciones por parte de las autoridades. Para identificarla, hay que buscar la flecha dentro de un fondo blanco y junto a una franja roja. Es común verla en los puntos donde es prohibido adelantar o girar a la izquierda o derecha.

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Para evitar multas e incidentes, las autoridades de tránsito recomiendan respetar las señales de tránsito, sus limitaciones y restricciones. También es importante conocer el significado de los símbolos que se encuentren en la vía.