¿Sabe qué significa la señal SR-02? La regla del Ministerio de Transporte que muchos confunden con el Pare

Las señales de tránsito son un conjunto de símbolos que guían a los conductores en las carreteras. Su uso es esencial para garantizar la seguridad y el flujo normal del tráfico.

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Se ubican en zonas visibles para todos los actores viales y se dividen en distintos tipos. Las reglamentarias son aquellas con fondo blanco, símbolos negros y bordes rojos. Su finalidad es indicar límites, restricciones y prohibiciones.

Según el Código Nacional de Transporte, también existen las preventivas, que se pueden identificar por tener fondo amarillo y letras negras. Se utilizan para advertir sobre peligros como resaltos o zonas de derrumbes.

Las informativas orientan sobre ubicaciones o servicios cerca como hospitales, ciudades o aeropuertos. Por último, están también las señales transitorias, de color naranja con símbolos negros y usadas para obras temporales.

Algunas son conocidas por todos, como las luces de semáforos o el signo que representa el “Pare”. Otros letreros tienen significados que muchos ignoran o no identifican. Uno de ellos es la señal SR-02, que puede ser encontrada en las vías del país.

La señal se identifica como un triángulo rojo con relleno blanco. Foto: Getty Images

¿Qué es la señal SR-02?

Esta establece quién tiene prioridad en la vía y ayuda a mantener la seguridad para peatones y conductores. Se identifica como un triángulo rojo, con relleno blanco y letras negras.

Significa que el conductor tiene que ceder el paso a peatones o vehículos que se acerquen en la vía. No significa que deban detenerse totalmente, pero que deben permitir que otros ingresen a la carretera.

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Se debe utilizar solamente en lugares donde la visibilidad sea limitada para algunos actores viales. En algunos casos, se usa para ciclistas que también deban ceder el paso.