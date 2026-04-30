La nueva apuesta de Uber: ahora permite reservar hoteles en todo el mundo y así puede hacerlo desde la App

Uber anunció una sorpresa para sus más de 180 millones de usuarios activos en el mundo. La empresa estadounidense, famosa por proveer servicios de transporte, reveló que ahora buscará ingresar al mercado turístico.

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La plataforma, que inició en 2009 en San Francisco, tiene como objetivo que los usuarios puedan solicitar el arriendo temporal de un vehículo y su conductor.

En una presentación en Nueva York la compañía habló de sus planes de expansión para los próximos meses. Uno de ellos es habilitar nuevas herramientas en la aplicación.

La más destacada es la función de solicitar y reservar habitaciones de hotel desde Uber. Dara Khosrowshahi, director de Uber, confirmó la novedad y señaló que la empresa quiere brindarles soluciones integrales a sus usuarios.

El servicio será conocido como Uber Hoteles y permite que los clientes puedan escoger entre 700.000 opciones de hospedaje. Para ello, la empresa se alió con la compañía de viajes Expedia que tiene delegaciones en 31 países.

“Uber se está convirtiendo en una aplicación para todo: ayuda a la gente a ir, a buscar y ahora también a viajar, todo en un mismo lugar. Todos estamos viviendo un momento de verdadera sobrecarga cognitiva: demasiadas aplicaciones, demasiadas decisiones, demasiado ruido”, señaló.

La diversificación de Uber

En 2014 ya Uber había dado un nuevo paso en su servicio al ofrecer Uber Eats, un negocio de entrega de comida y todo tipo de productos a domicilio. También espera abrir Vrbo, una aplicación similar a Airbnb de apartamentos de alquiler.

“Viajar debería ser sencillo, y esta alianza nos acerca un paso más a ofrecer una experiencia de viaje impecable. Al conectar nuestra plataforma bidireccional con Uber, integramos los viajes de Uber directamente en la aplicación de Expedia y el inventario de alojamientos de Expedia Group en la aplicación de Uber mediante nuestra tecnología Rapid API. Juntos, ayudamos a los viajeros a dedicar menos tiempo a planificar y más tiempo a disfrutar del viaje”, agregó Ariane Gorin, CEO de Expedia Group.

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Los miembros de Uber One, la suscripción de Uber, tendrán 10 % de reembolso y podrán ahorrar hasta un 20 % en una lista de más de 10.000 hoteles en el mundo.