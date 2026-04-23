Cayó banda dedicada al robo de conductores de aplicaciones en Bogotá: Policía confirmó captura

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó en la tarde de este jueves 23 de abril la captura de dos personas y la recuperación de un automóvil que había sido hurtado bajo la modalidad de atraco en la localidad de Tunjuelito.

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La acción policial se desencadenó tras el reporte de la víctima, quien fue abordada mientras prestaba un servicio de transporte solicitado mediante una plataforma digital.

Tras recibir la alerta a través de la línea de emergencia 123, las unidades del sector iniciaron un plan de búsqueda y localización por las zonas aledañas. Los uniformados ubicaron el automotor en el barrio El Tesoro, en la localidad de Ciudad Bolívar, donde se procedió a interceptar a los ocupantes, quienes intentaron evadir el control policial.

Una vez controlada la situación, las autoridades confirmaron que se trataba del vehículo reportado minutos antes por el afectado.

Dos hombres que huían en un carro hurtado se quedaron sin salida tras el despliegue de un “Plan Candado” que bloqueó su ruta de escape.

Engañaron a un ciudadano solicitando un servicio de transporte en #Tunjuelito para despojarlo de su vehículo. La fuga terminó en #CiudadBolívar. pic.twitter.com/JqR1njOaL0 — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) April 23, 2026

Detalles del procedimiento operativo

El operativo contó con el despliegue de patrullas de vigilancia que cerraron las posibles vías de escape en el sector sur de la ciudad. Según el reporte oficial, la comunicación inmediata de la víctima permitió que el cuadrante reaccionara antes de que el vehículo fuera desmantelado o trasladado a otra zona.

Los dos hombres detenidos fueron trasladados y dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde se iniciará el proceso judicial para que respondan por los hechos que se les atribuyen.

Declaraciones de las autoridades

El teniente coronel Luis Carlos Torres, comandante de la Estación de Policía de Ciudad Bolívar, entregó el balance de la jornada subrayando la importancia de la colaboración ciudadana en estos procedimientos.

Policía recuperó un automóvil robado en Tunjuelito gracias a reporte ciudadano al 123 Foto: Policía Nacional

“En el marco de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, la Policía Nacional logra la captura de dos personas y la recuperación de un vehículo, el cual había sido hurtado en la modalidad de atraco en la localidad de Tunjuelito”, señaló el teniente coronel Torres.

El miembro de la fuerza, además, detalló que “fue gracias a la llamada a la línea de emergencia 123 por parte del propietario, quien informa sobre los hechos, que de inmediato los uniformados inician la búsqueda, logrando su ubicación y la captura de estas dos personas, quienes llevaban el vehículo consigo”.

Finalmente, la institución reiteró el llamado a la comunidad para que informe cualquier situación sospechosa o hecho delictivo mediante la línea 123 o acudiendo al CAI más cercano, con el fin de mantener la operatividad en las localidades del sur de Bogotá.