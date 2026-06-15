“La maté por rabia”: el escalofriante relato del hombre que asesinó a la madre de sus tres hijas en un parque de Bogotá y sigue libre

El pasado 4 de mayo, un nuevo caso de violencia contra la mujer sacudió a Bogotá. Nini Johanna Londoño, de 38 años, fue asesinada en un parque de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la capital. Por el crimen fue señalado su compañero sentimental, Alexander Ardila, quien posteriormente reconoció su responsabilidad ante las autoridades.

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Más de un mes después de los hechos, el hombre decidió contar su versión en una entrevista para el pódcast Más allá del silencio, en el que habló de la relación que sostuvo durante años con la víctima, de los acontecimientos que precedieron al crimen y de las consecuencias que enfrenta tras el feminicidio.

El caso ha generado una fuerte controversia debido a la crudeza de la confesión y porque, según relató el propio Ardila, tras entregarse a las autoridades no quedó privado de la libertad de manera inmediata, y aunque fue citado posteriormente por la Fiscalía para continuar con el proceso judicial, hasta ahora no ha sido procesado.

La tragedia dejó además a tres menores de edad sin su madre. María José, de 12 años; María Fernanda, de 10; y Sara Valentina, de 8 años, quedaron bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Alexander Ardila, presunto asesino de su pareja sentimental. Foto: Screenshot Más allá del silencio

La noche en la que ocurrió el crimen

Durante la entrevista, Ardila relató cómo transcurrieron las horas previas al ataque y aseguró que aquella noche salió de la casa de su madre con la intención de encontrarse con Nini Johanna.

Según contó, llevaba consigo una navaja que acostumbraba portar por razones de seguridad debido a la delincuencia que, según él, existe en el sector donde residía. Sin embargo, reconoció que terminó utilizándola para atacar a la mujer.

Durante la entrevista, Ardila aseguró que los problemas en la relación comenzaron meses antes del crimen por el uso que, según él, su pareja hacía de TikTok. El hombre afirmó que abrió una cuenta alterna en esa red social para seguir algunas transmisiones de la mujer y que allí encontró contenidos que le generaron molestia y desconfianza.

Según su relato, las discusiones se intensificaron después de que empezara a observar esas publicaciones. Incluso aseguró que días antes de los hechos decidió abandonar la vivienda que compartían tras una serie de desacuerdos relacionados con las actividades que, según él, realizaba la mujer en la plataforma.

“Yo me separé de ella ocho días antes. Descargué TikTok y creé una cuenta para mirar qué estaba haciendo. Ahí corroboré cosas que las niñas me venían diciendo y eso fue lo que me envenenó más. Todo el día la veía conectada y eso me comenzó a llenar de rabia”, manifestó durante la entrevista.

El hombre sostuvo que la noche del crimen volvió a ingresar a las transmisiones y que esa situación derivó en una nueva discusión. Fue después de ese episodio cuando, según relató, salió de la casa de su madre y se encontró con la mujer en Ciudad Bolívar.

“Ese día me llené de mucha rabia. Veía todo lo que estaba pasando y eso me comenzó a rabiar más. Después voy a meter la mano para sacar el celular y me encuentro la navaja. No sé si al tener la navaja y estar ofendido por todo lo que estaba pasando, entonces salgo y la ataco. La verdad, en ese momento no las conté. Cuando la ataqué no conté cuántas veces fueron, pero ya cuando fui a la Fiscalía me dijeron que le había propinado doce puñaladas”, afirmó.

Según relató, uno de los momentos más difíciles fue informarles a sus seres queridos lo que había ocurrido.

“Les dije que recogieran a las niñas porque yo me iba a entregar. Cuando conté lo que había pasado, todos comenzaron a llorar”, recordó durante la entrevista.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue el relato que hizo sobre las horas posteriores al crimen. Ardila aseguró que acudió voluntariamente ante las autoridades y reconoció desde el primer momento su responsabilidad en los hechos.

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“Ese día me entregué a la Policía, confesé que yo había sido el que cometió el hecho. Me tuvieron unas horas mientras llegaba el CTI y después me dijeron que debía presentarme al otro día en la Fiscalía. Fui, conté lo que había pasado y la fiscal fue muy clara conmigo: me dijo que era feminicidio, que no tenía rebaja de nada y que podía pagar más de 45 años de prisión. Desde entonces he estado esperando porque no tengo la mínima intención de escapar”, sostuvo.

Entretanto, la investigación por el feminicidio de Nini Johanna Londoño continúa avanzando. El caso sigue generando conmoción en Bogotá por la crudeza de los hechos, la confesión pública del señalado agresor y el drama que dejó tras de sí una tragedia que cambió para siempre la vida de tres menores de edad.