El poderoso arsenal de guerra que decomisó la Policía en Malambo, Atlántico: una pareja fue capturada

Un operativo de los integrantes de la Policía Metropolitana de Barranquilla dejó al descubierto un arsenal de guerra que tenían un hombre y una mujer en la zona rural del municipio de Malambo, Atlántico.

General Sandra Rodríguez sería la nueva comandante de la Policía de Barranquilla: general Miguel Camelo saldría tras crisis de seguridad

Se conoció que, en medio de este operativo, las autoridades lograron decomisar un fusil M4, un fusil AK 47, una escopeta recortada, dos pistolas calibre 9 milímetros marca Prieto Beretta y Córdoba, dos revólveres calibre 38, municiones y base de cocaína.

SEMANA conoció que las autoridades en Barranquilla están tratando de establecer a qué organización criminal pertenecerían estas armas que son utilizadas en medio de la confrontación armada que libran los integrantes de la banda de Los Costeños, La Nueva Generación del Freseo y Los Pepes.

Operativos de la Policía de Barranquilla. Foto: Suministrada a SEMANA.

Estas tres estructuras ilegales se dedican a la comercialización de estupefacientes, al cobro de las extorsiones en varios sectores de Barranquilla y los municipios del Atlántico, pero también son acusadas por las autoridades de ordenar asesinatos selectivos de personas que se resisten a cumplir sus órdenes.

Hasta el momento, desde la Policía Metropolitana de Barranquilla no han entregado mayores detalles de esta captura que ha causado una alerta entre los investigadores judiciales de la institución.

“Hay que revisar y verificar qué estaban haciendo esas armas acá en Barranquilla porque, aunque las tenían en Malambo, tenemos certeza de que iban a ser trasladadas para alguna acción que estaban planeando estas personas”, dijo una fuente judicial cercana al caso.

Crisis de seguridad habría precipitado las vacaciones del comandante de la Policía de Barranquilla

Los capturados fueron trasladados hasta las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización. En las próximas horas serán presentados ante un juez con funciones de control de garantías para que les definan su situación jurídica.

Desde la Policía Metropolitana de Barranquilla hicieron un llamado para que las personas que tengan información que les permita anticiparse a hechos que roben la tranquilidad ciudadana puedan comunicarse a la línea de emergencia 123 que funciona las 24 horas de los 7 días de la semana.