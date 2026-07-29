Crisis de seguridad habría precipitado las vacaciones del comandante de la Policía de Barranquilla

La Policía Metropolitana de Barranquilla no pasa por su mejor momento y su comandante, el brigadier general Miguel Camelo, tampoco, pues hace unas semanas fue enviado a vacaciones que no tenía programadas por el presunto mal manejo de la crisis de seguridad que atravesaron Barranquilla y el municipio de Soledad con el cierre de los establecimientos comerciales.

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SEMANA conoció que desde el nivel central no estuvieron, presuntamente, de acuerdo con el manejo que el alto oficial le dio a los hechos violentos e intimidatorios contra el sector comercial. Las bandas extorsionistas obligaron, el sábado 4 y el domingo 5 de julio, a los establecimientos a cerrar sus puertas.

“En medio de esta situación que estaba ocurriendo en Barranquilla, llegó un alto mando de la Policía Nacional a la ciudad, pero hubo una inconformidad en el manejo de esas crisis, por lo que al general Camelo le ordenan unas vacaciones que no estaban programadas, así como también al comandante del Gaula de Barranquilla”, explicó una fuente del nivel central de la Policía Nacional.

La misma fuente le dijo a este medio de comunicación que las cifras de homicidios en la capital del Atlántico también le habrían pasado factura a este alto oficial, quien actualmente se encuentra de vacaciones.

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Operativos de la Policía de Barranquilla. Foto: Suministrada a SEMANA.

Otra de las supuestas razones para enviar al brigadier general Miguel Camelo a vacaciones fueron “las desafortunadas declaraciones” que entregó al periodista Jorge Cura en Emisora Atlántico, en las que no respaldó al comercio en medio de esta grave situación de seguridad.

“Yo pienso que cada quien es dueño de su miedo, eso es respetable, y ni más faltaba nosotros poder decir algo diferente”, dijo el alto oficial al referirse al cierre de los establecimientos comerciales.

Lo que ha llamado poderosamente la atención es que en esta zona del Caribe colombiano, durante los primeros seis meses de 2026, se registraron 670 homicidios. Mientras tanto, en el Cauca, una de las zonas más violentas de Colombia y donde hay presencia de las disidencias de las Farc, hubo 411 asesinatos, según cifras de Medicina Legal.