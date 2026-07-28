Tajamar de Bocas de Ceniza, el nuevo sitio turístico que tendrá Barranquilla: esto dijo el alcalde Char

Por medio de su cuenta en la red social X, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, dio a conocer que abrieron desde su administración la licitación pública para la ejecución de uno de los proyectos turísticos más ambiciosos de la capital del Atlántico.

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Buscan renovar el Tajamar de Bocas de Ceniza, una intervención que contempla una inversión de $380 mil millones y la recuperación de cerca de cinco kilómetros de este emblemático corredor sobre el río Magdalena.

“Puerto Mocho fue solo el comienzo: la transformación de nuestro tajamar continúa hasta Bocas de Ceniza. Este fue el lugar donde comenzó la historia que convirtió a Barranquilla en la Puerta de Oro de Colombia. Muy pronto, con el Corredor Turístico del Tajamar de Bocas de Ceniza, vamos a devolverle todo lo que durante décadas nos ha dado, para que siga creciendo con nuestra ciudad”, manifestó Char.

El mandatario de los barranquilleros dijo que el proceso contractual ya fue publicado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).

“Hoy damos un paso más para hacer realidad este sueño: ya está abierta en SECOP la licitación pública. Con una inversión de $380 mil millones, recuperaremos cerca de 5 kilómetros del Tajamar para que Barranquilla, Colombia y el mundo entero no solo vengan a contemplar esta maravilla natural, sino a recorrerla y vivir, como nunca antes, el encuentro de nuestro majestuoso río Magdalena con el mar Caribe”, señaló.

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Playa de Puerto Mocho. Foto: Suministrada a SEMANA.

En este proyecto tienen contemplados espacios recreativos, gastronómicos y turísticos que buscan convertir este sector en un referente nacional e internacional.

“Tendremos una segunda playa para seguir disfrutando de este paraíso, espacios para vivir lo mejor de nuestra gastronomía con el Mercado del Mar, la Estación La Virgen como un nuevo punto para compartir y un recorrido que nos llevará hasta la punta, donde estará un faro que dará la bienvenida a quienes lleguen hasta Bocas de Ceniza”, indicó.

Lo que pretenden realizar es que haya una conexión entre Barranquilla, el río Magdalena y el mar Caribe, lo que hace que la economía de la capital del Atlántico sea dinámica. “¡Barranquilla no solo está de cara a su río y su mar. Ahora le abrirá al mundo la grandeza de este encuentro!”, concluyó el alcalde.