Abelardo De La Espriella confirma propuesta de acto legislativo para que Barranquilla sea reconocida como capital alterna de Colombia

Abelardo De La Espriella confirmó que Barranquilla será su sede de gobierno alterna. Para conseguirlo, el presidente electo presentará una propuesta de acto legislativo ante el Congreso de la República con el que pretende descentralizar la administración del poder Ejecutivo.

“Durante décadas, Colombia fue gobernada desde un solo lugar. Muchas veces las decisiones se tomaron sin conocer la realidad de las regiones y de millones de colombianos que estaban en esas regiones y que han sentido por muchos años que el Estado les dio la espalda“, expresó De La Espriella.

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El objetivo del articulado es que esa ciudad del Atlántico sea reconocida a nivel constitucional como capital alterna de Colombia para que, junto a Bogotá, sean los centros administrativos del país.

“Se acabó el olvido, la desidia, el abandono centralista. En pocos días un hijo del Caribe se sentará en el solio de Bolívar y cumplirá la promesa de gobernar desde las regiones y para las regiones”, manifestó el mandatario electo.

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De La Espriella explicó que esa decisión no significa cambiar la capital del país, sino que consiste en acercar el poder a los ciudadanos que viven en las regiones para que Colombia sea gobernada desde los territorios.

El presidente electo estará despachando desde el Batallón Paraíso y el Palacio de la Aduana. Esos lugares serán sede de los consejos de ministros, de visitas internacionales y otros asuntos de la agenda del gobierno.