Angie Rodríguez dice que Petro la señala por problemas psiquiátricos cuando “la persona que más necesita ayuda es él”

Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, respondió a los señalamientos de su jefe, el mandatario Gustavo Petro.

Aunque Petro la declaró insubsistente, es decir, la despidió del cargo, ella no pudo ser removida del mismo porque cuenta con una incapacidad médica.

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De hecho, fue Petro quien, al romper las reglas de confidencialidad de las historias médicas, dijo que Angie Rodríguez tiene problemas psiquiátricos y publicó un mensaje en X que fue ofensivo hacia ella, quien es parte de su propio Gobierno.

El presidente, Gustavo Petro, el 29 de septiembre de 2025 en la Casa de Nariño, en Bogotá Foto: Andrea Puentes - Presidencia de la República

Ella, en respuesta, dijo que sí está en un tratamiento contra la ansiedad y la depresión y señaló que, de hecho, lo padece por culpa del acoso de su jefe. Angie Rodríguez y Gustavo Petro continuarán en sus posiciones hasta el 7 de agosto de 2026, cuando comenzará el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

“No entiendo una prensa que no averigua a quién entrevista y le falta el respeto incluso como paciente. Angie es una gran manipuladora que ve la función pública en beneficio propio y que lamento haber conocido. Pero aquí se muestra la perversión de la prensa tradicional, que buscando desacreditarme, llega hasta manipular a una paciente psiquiátrica. Hasta el presidente ilegítimo cayó en la trampa pervertida de la prensa que odia, pero no investiga. Este documento prueba la incapacidad médica de Angie por razones psiquiátricas, de las que ya salió. ¿Tan rápido? Y por tal razón le solicito al ministro de Hacienda declarar insubsistente a la directora del Fondo de Adaptación por incompetente. Todo el asunto de la prensa revienta porque dije que los dineros del fondo de adaptación van para tener más agua potable para enfrentar el meganiño, que es megasequía en diciembre. Esa es una prioridad vital y el dinero que se utiliza es para las prioridades y la vida, no para coqueteos con paramilitares, o intentar mantener puestos no merecidos o lograr camionetas de seguridad para toda la familia”, escribió Petro a través de X.

En respuesta, Angie Rodríguez señaló: “Creo que es mi mayor victimario. Y digamos que es muy difícil decirlo porque a uno le cuesta reconocer. Esto no es un tema fácil porque a uno le cuesta reconocer que la persona que usted tanto ayudó, con la que estuvo, yo fui la directora que más tiempo estuvo en un gobierno tan inestable como este; estuve 344 días en el Dapre. De los seis directores que pasaron ahí, fui la que más tiempo duró y, obviamente, decir esto me duele, pero tengo que manifestarlo en la opinión pública. Fueron muchos temas llevados al extremo y que yo aguanté por creer en un proyecto político”.

Angie Rodríguez y Gustavo Petro, el 29 de septiembre de 2025 en la Casa de Nariño, en Bogotá Foto: Andrea Puentes - Presidencia de la República

En cuanto a los señalamientos psiquiátricos, Angie Rodríguez dijo que se lo comentó a Petro en noviembre de 2025. “Yo creo que las personas en algún momento de nuestra vida hemos experimentado algunas afectaciones en nuestra salud mental. Por eso utilizar un diagnóstico psiquiátrico para calificar públicamente a una persona no solamente me afecta a mí, sino que también envía un mensaje de estigmatización a millones de colombianos y a millones de seres humanos en el mundo, que viven con ansiedad y depresión u otras condiciones y, pues, que continúan trabajando, estudiando y aportando al país. Creo que ese mensaje no está bien y no, nunca hablamos concretamente del tema”, le dijo a Blu Radio.

Ahora bien, la funcionaria dijo que el mensaje de Petro es incoherente porque, por un lado, nunca le dijo nada por su desempeño, la mantuvo en los mismos por mucho tiempo, le asignó más labores y hasta terminó condecorada en diciembre de 2025 por la gestión que realizaba. “Incluso son cosas como sorprendentes porque en diciembre es cuando yo recibo más condecoraciones por mi trabajo. A nivel laboral, como directora del Dapre, me dieron las máximas distinciones de diferentes órganos de reputación nacional y, pues, eso demuestra que, a pesar de yo haber tenido, o de tener esta afectación, seguía con todas mis capacidades profesionales intactas”, señaló.

“Incluso quiero mencionarles algo. Yo estoy estudiando un doctorado en estudios políticos en una universidad del país muy reconocida, como es el Externado, y mi promedio del semestre pasado, que es donde estuvo la tormenta más fuerte, fue de 4,6. Fui una de las mejores estudiantes. Entonces, creo que una cosa no tiene que ver con la otra, simplemente es la reacción natural de la mente ante las presiones que me han llevado”, agregó Angie Rodríguez.

“Yo creo que esa hace parte de la serie de incoherencias con las que ya estamos acostumbradas del señor presidente. Creo que, incluso, la persona que más necesita ayuda en este momento en ese ámbito es él porque su nivel de incoherencia es tan contradictorio que no encuentro razón para haberme mantenido en el cargo o haberme permitido ser su directora durante tanto tiempo si yo no era competente”, acentuó.

“Esto fue diagnosticado en noviembre, ¿cierto? Pero entre noviembre y diciembre él me asigna más funciones porque me pone superintendente ad hoc ante la nueva EPS, superintendente de salud ad hoc ante la nueva EPS, pero además me pone de gerente encargada del Fondo Adaptación. Entonces, pues, obviamente, su relato no coincide con sus acciones”, aseveró.

Rodríguez insistió en que su ruptura con Petro obedeció al momento en que ella le reclamó por vincular al Gobierno a la joven Juliana Guerrero, que acreditaba títulos falsos. “No quiero parafrasear exactamente lo que me dijo porque eso me marcó emocionalmente. Algún día lo tendré que señalar, pero básicamente me dijo que lo mío era envidia con ella”, aseguró, al decir que la ofendió por el físico entre ella y Juliana Guerrero. “Fue muy agresivo. Por eso digo que es mi mayor victimario. Y como mujer lo empecé a procesar muy tarde porque me movía más mi interés de trabajar por el país, de creer realmente en un cambio”.