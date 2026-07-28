Gustavo Petro anuncia acciones legales contra Angie Rodríguez, quien denunció hechos de corrupción en su Gobierno

Tras las denuncias que ha puesto en conocimiento ante las autoridades correspondientes Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación, sobre unos supuestos casos de corrupción en el Gobierno saliente, el presidente Gustavo Petro anunció que tomará medidas, pero contra la funcionaria de su administración.

Gustavo Petro estalló contra Rodrigo Lara por contactar a Angie Rodríguez tras denuncias de corrupción: “No se embrutezca”

Por medio de sus redes sociales, Petro afirmó: “He decidido actuar penalmente contra la señora Angie Rodríguez por su manera de defender su puesto a partir de la mentira. No conocía a Angie hasta que tomó su puesto en el Dapre, y fue un desastre; por razones extrañas, colaboró con sectores venidos del paramilitarismo, contra el que he actuado durante toda mi vida por su relación con el genocidio con el pueblo colombiano y el narcotráfico. Debí sacarla, pero mi criterio hacia la mujer madre cabeza de familia me lo impidió y la trasladé al fondo de adaptación. Ahora este hecho de generosidad lo llama como actitud extraña e incoherencia”.

“Pero su acción destructiva y autodestructiva, y el peligro sobre el cuidado de los dineros públicos siempre puestos bajo consejo de políticos oscuros herederos del paramilitarismo, me puso alerta en el manejo del dinero, que para mí es fundamental, y cuidar que no se pierda. El ataque desarrollado por Angie es calumnioso y su respuesta será la acción penal. Esta es una de sus injusticias, llamar señora, no la conoce, a esta mujer de 19 años que desarrolla su carrera de derecho y que estuvo vinculada a aeronáutica por un simple contrato de servicios públicos”, aseguró el mandatario saliente en su cuenta personal de X.

Y agregó: “Ese daño a jóvenes mujeres no se hace solo porque la directora del Dapre tenía temor de que fuera sacada por influencia de alguna de ellas. Y si no saqué a Angie del Dapre sino para que saliera de un puesto que genera mucha influencia en toda la administración, lo hice por una relación subordinada a sectores políticos herederos del paramilitarismo. Toda la institucionalidad nacional en el Cesar fue entregada sin ningún visto bueno mío”.

“Llevo una lucha permanente contra el narcoparamilitarismo, y no admito eso. En su paso por el fondo de adaptación jamás quiso venir a las reuniones donde con claridad decía que el proyecto de la Mojana no eran muros y jarillones para detener el agua y acabar las ciénagas en favor de terratenientes”, recalcó Petro.

Sumado a ello, puso de presente: “Yo conocí al coronel Óscar Dávila y sé que su suicidio fue producto de la presión de algunas periodistas buscando algo que no fue real. La investigación penal está en manos de la fiscalía y decir que ordenamos matar desde la presidencia es la peor calumnia que se ha dicho de mi presidencia. Ni como combatiente del M-19, del que Angie me decía que era su padre, y también era mentira, ordené asesinar a alguien; el respeto por la vida en general ha sido mi principio y el eje de mi política”.

“La paranoia desarrollada le hace a Angie tener esos miedos y temores y por eso cree que se defiende construyendo mentiras en medio de algunas verdades.

La señora Angie ataca a la red de las personas que cree que le podían disputar su cargo. Desarrolló paranoias en ese sentido y atacó a las personas que pensaba iban por su puesto. En la función pública, por su jerarquización weberiana, siempre ocurre esa competencia”, indicó Petro.

También desarrolló en su tesis: “Solo atacaré a Angie, penalmente, porque ha decidido el camino de la calumnia y merezco respetar mi nombre y mi obra de gobierno. La paranoia debe ser tratada. Juliana responde a la justicia y la justicia debe decidir sobre sus títulos; su único cargo fue secretaria del que era jefe de despacho Benedetti, que opera en la Casa de Nariño. Su sindicación de alguna relación amorosa conmigo es falsa”.

“Juliana no entró al viceministerio por una razón objetiva y simple. No tenía 25 años. Ahora ataca a Carrillo, a Raúl Moreno, quien fue el que la recomendó porque trabajaron juntos en el Ministerio de Salud y la conocía, y a otras personas porque siempre temió que la reemplazarían en su puesto”, subrayó el jefe de Estado.

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Concluyó: “Mi vida privada es mía y no la considero desordenada y nadie puede opinar de ella sin conocerla. Angie puede decir si alguna vez recibió alguna propuesta no respetuosa de mi parte en términos monetarios o en términos sexuales. Si su respuesta es negativa, no tiene por qué generar opiniones que atacan mi imagen en público. Mi situación civil actual es separación de bienes y divorcio. A quien dirija de nuevo mi corazón es cuestión muy mía y no es motivo de decir desorden”.