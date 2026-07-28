“Es mi mayor verdugo”: el crudo relato de Angie Rodríguez sobre la noche del 13 de enero cuando Petro la “presionó” para salir del Dapre

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, hizo una de las revelaciones más delicadas desde su salida del Gobierno.

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La reunión entre el presidente Gustavo Petro y Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, será este lunes 27 de abril. Foto: Guillermo Torres Reina

En una entrevista con Blu Radio, contó lo que, según ella, sucedió la noche del 13 de enero, cuando el presidente Gustavo Petro la habría presionado para renunciar a su puesto en el Dapre. Su testimonio describe una conversación marcada por señalamientos, descalificaciones y un profundo temor por su seguridad.

Rodríguez aseguró que ese episodio representa una de las experiencias más difíciles de su vida y afirmó que el mandatario se convirtió en “su mayor verdugo”. Según su versión, durante más de una hora recibió una serie de acusaciones que, sostiene, nunca entendió y que contrastaban con la defensa pública que días antes había hecho del presidente.

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“Fue horrible”, resumió al recordar ese encuentro. De acuerdo con su relato, Petro la señaló de tener vínculos con el paramilitarismo, de estar relacionada con el contrabando y hasta de manejar una red de distribución de fentanilo. También aseguró que le dijo que ella estaba aliada con estructuras paramilitares para intentar derrocarlo y que operaba actividades ilegales a través del puerto de Buenaventura.

Angie Rodríguez entrevista con Yesid Lancheros Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Rodríguez rechazó cada uno de esos señalamientos y aseguró que nunca ha estado vinculada con actividades criminales. “Ni contrabandista, ni paramilitar, ni manejo el fentanilo”, afirmó durante la entrevista, en la que insistió en que las acusaciones fueron injustificadas.

Uno de los puntos más sensibles de su relato giró alrededor de una presunta relación sentimental con el congresista Jorge Rodrigo Tovar, hijo del exjefe paramilitar Jorge 40. Aunque evitó referirse directamente a su vida privada, reconoció que el presidente utilizó ese aspecto personal como argumento en su contra.

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“Él tenía un punto ahí. Pero no era como él me lo estaba presentando”, respondió cuando fue consultada sobre si esa relación existió. Más adelante, insistió en que esa circunstancia terminó siendo la excusa para apartarla del cargo y reiteró que no tenía ninguna relación con los delitos que le atribuyó el mandatario.

Angie Rodríguez es una mujer leal con la causa y las políticas de Gustavo Petro, pero el presidente tiene claro que sus órdenes se deben cumplir. Foto: DAPRE

La exfuncionaria dijo que, durante la discusión, llegó a ofrecer su renuncia de inmediato. Según contó, le respondió al presidente que, si realmente la consideraba una “corrupta”, “contrabandista” y “paramilitar”, no tenía sentido que la trasladara a otro cargo dentro del Gobierno.

Sin embargo, afirmó que terminó aceptando la dirección del Fondo Adaptación por una razón distinta a la política. Según explicó, lo hizo porque sintió que quedarse dentro del Estado le ofrecía algún nivel de protección.

Rodríguez relató que esa misma noche llamó a su equipo de trabajo para pedirles que no la dejaran sola. Explicó que su hijo ya había salido del país y que sus padres no estaban con ella. “No me dejen sola porque yo no sé qué vaya a pasarme”, recordó haberles dicho.

Angie Rodríguez emite nueva alerta sobre el Gobierno Petro. Foto: SEMANA

A lo largo de la entrevista con Blu Radio, repitió en varias oportunidades que sintió miedo. Incluso aseguró que algunas de las expresiones utilizadas por el presidente esa noche prefiere no hacerlas públicas porque, según dijo, están relacionadas con su seguridad y con su vida.

Uno de los momentos más delicados de la conversación ocurrió cuando se le preguntó directamente si consideraba que Petro la había amenazado. Rodríguez evitó responder de manera categórica, pero dejó abierta esa posibilidad.

“No quiero responder eso”, manifestó inicialmente. Sin embargo, luego hizo una afirmación que reveló lo que realmente pasó esa noche en el Palacio de Nariño. Al explicar por qué sintió temor, aseguró que el presidente le recordó su pasado como integrante de la guerrilla, un hecho que, según dio a entender, interpretó como un mensaje intimidatorio.

Angie Rodríguez es la persona que pasa más tiempo con el presidente Gustavo Petro y está atenta a la agenda de Gobierno. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

“Me recordó su pasado en la guerrilla”, respondió cuando se le preguntó si el mandatario le había transmitido la idea de “esto es de lo que yo soy capaz”. Aunque se abstuvo de revelar mayores detalles, explicó que prefiere hacerlo cuando cuente con el acompañamiento de un abogado.

La exdirectora del Dapre sostuvo que ese episodio marcó todas las decisiones posteriores que tomó dentro del Gobierno. Rechazó las versiones según las cuales permaneció en la administración por interés económico o político y aseguró que su permanencia obedeció exclusivamente al temor que sintió tras esa conversación.

“Si yo no hubiera hecho eso, creo que hoy no estaría acá”, afirmó. También explicó que, apenas aceptó el nuevo cargo, pidió mantener un esquema de protección porque, según dijo, temía quedarse sin seguridad.

Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Rodríguez reiteró que todavía siente miedo y que por esa razón no ha contado todos los detalles de lo ocurrido aquella noche del 13 de enero.

Según aseguró, espera poder hacerlo más adelante, cuando tenga acompañamiento jurídico, pues considera que enfrenta un enorme poder emanado de Gustavo Petro y de una presunta red delictiva que se habría conformado dentro del saliente Gobierno Nacional.