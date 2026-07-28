Tadej Pogacar y su fortuna tras ganar cinco Tour de Francia: en esto se gasta el dinero

Vencedor de su quinto Tour de Francia, se sienta en la mesa de los más grandes, no solo del ciclismo, sino del deporte mundial. Tadej Pogacar se instaló como una leyenda definitiva tras haber sido de nuevo uno de los protagonistas en el planeta en medio de un Mundial de fútbol. La gasolina le alcanzó para intentar ganar en fuga por los los Campos Elíseos en una última etapa que fue ganada por Mathieu van der Poel en París.

Nairo Quintana anunció sus próximas dos carreras y reveló si estará en la Vuelta a España

Aterradora caída en el Tour de Francia 2026: Sepp Kuss perdió el control al borde del abismo

Intocable, inalcanzable. Los adjetivos le llueven tras arrasar en una sofocante edición 113 de la Grande Boucle, con una ventaja de 6 minutos y 26 segundos sobre Remco Evenepoel, imponiéndose además en cinco etapas. Un blindaje total que lo consolida como uno de los mejores deportistas de la actualidad.

Su joven compañero de equipo en el UAE, el mexicano Isaac del Toro, completó el podio, por delante del prodigio francés Paul Seixas, cuya cuarta posición supone todo un logro. Además de la gloria deportiva, los ojos también se colocan en su imponente fortuna tras ganar cinco Tour en su brillante carrera deportiva.

Así festejó Tadej Pogacar su quinto título del Tour de Francia, tras cruzar la meta en los Campos Elíseos este 27 de julio de 2026. Foto: Tour de Francia

Pogacar se convierte en el quinto corredor de la historia en ganar el Tour en cinco ocasiones, el más joven, después de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin. Una mesa exclusiva donde muy pocos son los invitados. Recordando que las siete victorias de Lance Armstrong, entre 1999 y 2005, fueron borradas del palmarés oficial de la UCI por dopajes.

La fortuna de Tadej Pogacar

La facilidad para domar los puertos más duros del Tour también le hacen partícipe de una enviable fortuna, donde la relojería parece ser una de sus obsesiones.

Tadej Pogacar en la etapa 19 del Tour de Francia 2026 Foto: AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Según la prensa europea, el patrimonio neto de Tadej Pogacar pasa los 50 millones de euros. El quíntuple campeón del Tour combina el salario más alto del pelotón internacional, más primas deportivas, bonificaciones y millonarios contratos publicitarios.

Para los especialistas, Pogacar también está cerca de superar e imponer nuevos récords en cifras de dinero en el ciclismo mundial con solo 27 años de edad. Incluso, el panorama es excepcional para ganar más Tour antes de los 30 y así quedar en solitario como el máximo ganador de una de las competencias más importantes del deporte.

Los lujos de Pogacar y su camino a ser el ciclista más rico

Para los especialistas en Europa, es cuestión de tiempo para que Tadej supere a Lance Armstrong y quede como el ciclista más rico de todos los tiempos. Su fortuna se distribuye en varios lujos, comenzando que está radicado en Mónaco y tiene un amplio garaje.

Sus actividades fuera del ciclismo muestran una fuerte unión con su país natal, sigue la tendencia de las criptomonedas y parte de sus ingresos también se destinan a su marca personal en el deporte. Colabora y aporta a la oficina de turismo I Feel Slovenia y este 2026 fue el primer ciclista en asociarse con la plataforma de KuCoin.

A su vez, parte de sus ingresos se destinan al Pogi Team, con la idea de formar ciclistas desde categorías juveniles y llevarlos al World Tour, la Pogi Challenge, su carrera de gran fondo también está en su repertorio, además de su Fundación, donde apoya a niños con complejas enfermedades en Eslovenia.

Según el diario La Razón de España, en su garaje en Mónaco figuran un Audi RS4, un Porsche 911 GT3 RS y un Audi RS6 Avant GT, valorados en más de 300 mil euros. A su exclusiva colección se agrega un reloj RM 64-01 Tourbillon, que solo tiene 50 ejemplares rodando por el mundo.